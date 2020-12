Olanda trece tot mapamondul in zona de risc. Ce trebuie sa faca oamenii care calatoresc cu avionul pentru a intra in tara

Miercuri, toate tarile de pe mapamond erau prezentate ca potentiale "zone de risc" pe harta ministerului olandez al afacerilor externe, din cauza epidemiei de COVID-19."Masura era deja in vigoare incepand cu 15 decembrie pentru resortisantii asa-numitelor tari terte", au precizat autoritatile olandeze."Guvernul o extinde acum la toate zborurile catre Olanda".Haga mai informeaza, de asemenea, ca are in vedere extinderea obligatiei de a prezenta un test PCR negativ de catre toti pasagerii din UE care sosesc in Olanda cu alte mijloace de transport , cum ar fi "trenul, autobuzul sau vaporul".Olanda a fost prima tara europeana care a suspendat duminica toate zborurile de pasageri dinspre Marea Britanie, la cateva ore dupa ce guvernul de la Londra a anuntat reintroducerea carantinei in mai multe regiuni ale regatului, in incercarea de a reduce extinderea contaminarii atribuite unei noi tulpini a virusului SARS-CoV-2.Pe 14 decembrie, premierul olandez Mark Rutte a anuntat o noua serie de masuri destinate combaterii COVID-19, cea mai severa adoptata de la inceputul crizei sanitare. Masurile de izolare anuntate sunt valabile pana pe 19 ianuarie.Citeste si: Caz de infectare cu noua tulpina COVID-19 in Italia. Persoana nu a avut contact cu Marea Britanie