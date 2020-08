Oamenii de stiinta au constatat semne ale imunitatii durabile la Covid-19, chiar si dupa infectii usoare

Oamenii de stiinta care au monitorizat raspunsurile imune la virus incep acum sa vada semne incurajatoare de imunitate puternica si de durata chiar si la cei care au dezvoltat doar simptome usoare de Covid-19, sugereaza noi studii.Anticorpii pentru combaterea bolilor, precum si celule imune numite B si T care sunt capabile sa recunoasca virusul par sa persiste mai multe luni dupa ce infectiile au disparut - un raspuns incurajator al organismului la alti virusi."Lucrurile functioneaza asa cum ar trebui", a spus Deepta Bhattacharya, imunolog la Universitatea din Arizona si autor al unuia dintre noile studii care nu au fost inca revizuite.Desi cercetatorii nu pot prognoza cat vor dura aceste raspunsuri imune, multi experti considera ca datele sunt un indiciu binevenit ca cele mai bune celule ale corpului isi fac treaba - si vor avea o sansa de a elimina coronavirusul mai repede decat inainte, daca vor fi expuse din nou la virus."Este exact ce ati sperat", a spus Marion Pepper, imunolog la Universitatea din Washington si autor al unui alt nou studiu, care este in prezent revizuit la revista Nature. "Toate datele sunt acolo pentru a oferi un raspuns imunitar protector total".Protectia fata de reinfectare nu poate fi complet confirmata pana cand nu exista dovezi ca majoritatea oamenilor care se confrunta cu virusul a doua oara sunt de fapt capabili sa devina imuni, a spus dr. Pepper.Descoperirile ar putea ajuta la stoparea ingrijorarilor recente cu privire la capacitatea virusului de a bloca sistemul imunitar, lasand persoanele sa fie vulnerabile in a repeta boala.Cercetatorii urmeaza sa stabileasca indicii clare ca reinfectiile cu noul coronavirus vor tot aparea, in general la cel putin cateva luni de cand virusul a inceput sa circule printre oameni.