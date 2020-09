Un grup de oameni de stiinta isi exprima indoiala fata de siguranta si eficienta vaccinului rus contra COVID-19, "Sputnik-V"

Unul dintre autorii scrisorii, Enrico Bucci, un profesor de biologie la Universitatea Temple din Philadelphia, declara pentru Reuters ca documentul a fost semnat de 15 oameni de stiinta din cinci tari.Reuters scrie ca nu a vazut scrisoare, insa considera ca aceasta initiativa subliniaza cel putin ingrijorarea tot mai mare a oamenilor de stiinta fata de siguranta si eficienta vaccinului Sputnik V, a carui folosire a fost aprobata de catre Guvernul rus inaintea incheierii testelor complete pe om.Scrisoarea oficiala a fost trimisa luni, la cateva zile dupa ce un grup si mai mare de oameni de stiinta - din care cei 15 fac parte - a publicat o scrisoare deschisa, adresata redactorului-sef al The Lancet, pe blogul personal al lui Bucci, in urma publicarii rezultatelor testelor preliminare ale Institului Gamaleia de la Moscova.Autorii scrisorii deschise anunta ca au descoperit in datele din faza 1/2 tendinte care par "extrem de improbabile", in contextul in care s-au raportat, la diversi pacienti, niveluri identice de anticorpi.Institul Gamaleia, care nu a dorit sa comenteze, a respins saptamana trecuta criticile din scrisoarea deschisa, semnata initial de 26 de oameni de stiinta si care are in prezent 38 de semnatari."Rezultatele publicate sunt autentice si exacte si au fost examinate de cinci revizori The Lancet", a declarat intr-un comunicat Denis Lugunov, adjunctul directorului institutului rus.El precizeaza ca institutul a tranmis revistei medicale toate datele brute cu privire la rezultatele testelor.Institutul Gamaleia a trimis raspunsuri detaliate intrebarilor adresate in scrisoarea deschisa redactorului-sef al revistei britanice, declara la 10 septembrie, pentru agentia rusa depresa Interfax, adjunctul ministrului rus al Sanatatii Aleksei Kuznetov.Un test din faza 3, care implica 40.000 de participanti, a fost lansat in 26 august.Aproximativ 31.000 de persoane s-au inscris deja in studiu, a anuntat ministrul rus al Sanatatii Mihail Murasko.