Oamenii care calatoresc in Spania din tarile considerate cu risc trebuie sa prezinte un test PCR negativ pentru COVID-19

Aceasta masura se va aplica ''in punctele de intrare'' in tara, respectiv aeroporturi si porturi, frontierele terestre nefiind in acest moment nevoite sa se supuna unor controale precum cele din primul val al pandemiei.''Agentiile de turism, operatorii turistici si companiile de transport aeriene sau maritime trebuie sa-si informeze calatorii despre adoptarea acestei noi obligatii'', se mai spune in comunicat.Pana acum, calatorii din alte tari trebuiau sa completeze un chestionar de sanatate inainte de a sosi in Spania si sa se supuna unui control al temperaturii corporale.Sintagma ''zona sau tara cu risc'', se refera, explica Spania, la ''criteriile'' europene pentru inscrierea sau neinscrierea unei tari in aceasta categorie. Pentru statele din Uniunea Europeana, se tine cont, in primul rand, de ratele de incidenta cumulate pe 14 zile, rata de pozitivitate a testelor, rata de depistare.Pentru statele terte, referinta va fi incidenta cumulata la 100.000 de locuitori in ultimele 14 zile.Aceasta masura raspunde unei recomandari europene care vizeaza uniformizarea modelelor de control sanitar in cazul tarilor membre, a precizat Spania.Intrucat cel de-al doilea val al pandemiei a afectat sever Europa, Grecia a impus teste PCR tuturor calatorilor, indiferent de tara lor de provenienta. In Franta, teste COVID-19 ''obligatorii'' si rapide sunt disponibile in aeroporturi pentru pasagerii care provin din tari non-europene, in timp ce Italia impune, la randul sau, astfel de teste cetatenilor din anumite tari.Citeste si: Spania adopta o masura extrema: stare de urgenta pana pe 9 mai 2021