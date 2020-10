Raport. Cum a afectat pandemia de COVID-19 oamenii: acces ingreunat la serviciile medicale, agravarea unor boli cronice si lipsa medicamentelor

Mai multe spitale au fost desemnate pentru a trata COVID-19, cu toate ca doua treimi au acreditari de categorii inferioare, ceea ce nu garanteaza cele mai bune rezultate, potrivit unui raport al Observatorului Roman de Sanatate Cel mai mult au avut de suferit bolnavii de HIV/SIDA si de diabet, unde au fost inregistrate cele mai reduse spitalizari. Oncologia a fost cel mai putin afectata. Tuberculoza a inregistrat o reducere moderata a spitalizarilor.Scaderea numarului de internari pe fiecare boala cronica:- Scadere cu 80% a numarului de internari pentru bolnavii HIV/SIDA. O treime din bolnavii HIV chestionati afirma ca pandemia a afectat negativ calitatea serviciilor medicale primite.- Scadere cu 67% a numarului de internari pentru bolnavii de diabet. O treime din bolnavii cu diabet chestionati afirma ca pandemia a afectat negativ calitatea serviciilor medicale.- Scadere cu 57% a numarului de internari pentru bolnavii de scleroza multipla. Trei sferturi din bolnavii chestionati afirma ca pandemia a afectat negativ serviciile medicale.- Scadere cu 50% a numarului de internari pentru bolnavii de tuberculoza.- Scadere cu 46% a numarului de internari pentru bolnavii cu afectiuni oncologice.51,4% intre bolnavi considera ca afectiunea cronica de care sufera s-a agravat in perioada pandemiei, iar 77,5% dintre oameni sustin ca au in continuare probleme in a beneficia de serviciile medicale necesare.Participantii la studiu au mai spus ca au simtit lipsa anumitor medicamente, pe care nu le-au putut achizitiona, pe primele doua locuri clasandu-se Euthyrox, un medicament pentru bolile tiroidiene, si hidroxiclorochina, un medicament pentru tratarea afectiunilor autoimune.