Co-fondatoarea "Daruieste Viata", la un an de la primele discutii privind spitalele modulare: "Guvernele au venit, au plecat. Oare cum sa ii facem sa faca?"

Oana Gheorghiu critica guvernele care, desi s-au tot schimbat si au avut fonduri la dispozitie, nu au facut. "Oare cum sa facem sa-I facem sa faca?", este intrebarea lansata de Oana Gheorghiu."Ieri s-a implinit un an de cand am vorbit prima oara despre spitale modulare. Spitale adevarate, nu insiruiri de containere, ca cele de la Letcani si Pipera.De atunci noi, oamenii si companiile care au donat , am facut unul cu 38 de paturi, in care pana acum s-au tratat 800 de pacienti, 2 unitati modulare de triaj si un al doilea spital e in lucru, la Piatra Neamt, urmand sa fie gata in aproximativ 6 saptamani.Intre timp guverne au venit, au plecat, s-au schimbat, au avut fonduri europene si mai departe ziceti voi...Oare cum sa facem sa-i facem sa faca? Ma tot intreb ...", a scris Oana Gheorghiu pe Facebook.