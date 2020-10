Obezitatea, poluarea, inegalitatile si COVID-19, elementele care au determinat cresterea numarului de decese (studiu)

"Interactiunea COVID-19 cu bolile cronice si factorii lor de risc, inclusiv obezitatea, hiperglicemia si poluarea atmosferica, intr-o crestere continua la nivel mondial in ultimii 30 de ani, a creat conditiile pentru o furtuna , alimentand numarul mortilor din cauza COVID-19", noteaza prestigiosul jurnal medical britanic intr-un comunicat."Bolile netransmisibile au jucat pana in prezent un rol critic in milioanele de decese cauzate de COVID-19 si vor continua sa influenteze starea generala de sanatate in fiecare tara, chiar si atunci cand pandemia se va linisti", a comentat redactorul sef Richard Horton.The Lancet atrage atentia in mod regulat asupra flagelului bolilor netransmisibile asociate modului de viata (obezitate, diabet, tutun, alcool si altele). In cel mai nou raport al sau abordeaza tema COVID-19.Pentru The Lancet, lumea se confrunta nu doar cu o pandemie, ci cu o ''sindemie'', respectiv conjunctia mai multor urgente sanitare. ''Numerosi factori de risc si boli netransmisibile studiate in acest raport sunt asociati cu un risc crescut de forme severe de COVID-19, chiar si de deces '', subliniaza The Lancet."Sunt necesare actiuni urgente pentru a aborda sindromul bolilor cronice, inegalitatile sociale si COVID-19, adica interactiunea mai multor epidemii care exacerbeaza povara asupra sanatatii populatiilor deja afectate si le face si mai vulnerabile", avertizeaza jurnalul stiintific.In Europa, potrivit The Lancet, speranta de viata a crescut constant in ultimii 30 de ani, insa mai putin decat speranta de viata la nastere, ceea ce inseamna ca oamenii traiesc mai mult in conditii de sanatate precara.Pe vechiul continent, bolile netransmisibile sunt responsabile pentru ''mai mult de 80%'' dintre decesele premature si inrautatirea starii de sanatate (masurate in numar de ani pierduti), potrivit raportului.In 2019, principalii factori de risc din Europa au fost hipertensiunea (asociata cu aproximativ 787.000 de decese, potrivit estimarilor), consumul de tutun (697.000), alimentatia deficitara (546.000), hiperglicemia (540.000) si obezitatea (406.000).The Lancet face apel la implementarea unor ''eforturi majore'' pentru reducerea acestor riscuri prin politici proactive de sanatate publica, dupa exemplul celor adoptate impotriva tutunului."Expunerea la tutun a scazut cu aproape 10% in intreaga lume incepand cu 2010, chiar daca ramane principala cauza de deces in numeroase tari dezvoltate", subliniaza jurnalul.