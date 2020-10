Oboseala cronica, un efect pe termen lung al COVID-19. Radu Tincu: "Aceasta inflamatie extraordinara modifica structura plamanului"

Ziare.com a aflat de la dr. Radu Tincu, medic primar in sectia ATI de la Spitalul Floreasca, ca unul dintre efectele pregnante pe termen mediu si lung ale infectei cu SARS-CoV-2 este oboseala fizica cronica, data de slabirea sistemului pulmonar in urma luptei cu boala, intalnita chiar si la pacientii tineri, mai putin predispusi la dezvoltarea unor forme severe de COVID-19.Stim foarte clar faptul ca coronavirusul determina efecte imediate, sunt cele din timpul evolutiei acute a bolii. Imediate sunt cele de infectie. Urmeaza faza de hiperinflamatie si aceasta faza se gestioneaza in spital. Pacientii care dezvolta forme severe, in general asociate si determinate de aceasta inflamatie sistemica prin descarcarea acestor citokine proinflamatorii, raman cu anumite sechele pe termen mediu si lung.Sunt foarte multi pacienti care ies din terapie intensiva si care nu pot pleca inca la domiciliu si vor ramane in spital pentru ca in continuare sunt dependenti de oxigen, in continuare imaginile radiologice nu se imbunatatesc si persista aceasta afectare pulmonara. Sunt pacienti care au un grad de oboseala fizica extraordinara la eforturi foarte mici. Sunt pacienti care obosesc doar atunci cand vorbesc si au nevoie de oxigen pentru a putea sa vorbeasca pentru ca, functia pulmonara fiind afectata, nu reusesc sa isi asigure necesarul de oxigen.Ce stim este ca o forma severa pulmonara determina aceasta inflamatie acuta, iar aceasta inflamatie extraordinara modifica structura plamanului. Plamanul se vindeca, dar se vindeca cu anumite sechele, adica cu pierderea elasticitatii pulmonare si aparitia unor zone de fibroza pulmonara. Aceste zone de fibroza pulmonara nu mai pot fi folosite la schimburile de oxigen si, pe de alta parte, scad elasticitatea plamanului si complianta cu care plamanul se poate umple cu oxigen si se poate elimina dioxidul de carbon.Cel mai probabil, acesti pacienti vor ramane cu o boala pulmonara cronica, restrictiva, la care cel mai frecvent simptom va fi asociat cu reducerea capacitatii la efort fizic. Cu cat aceasta fibroza pulmonara este mai extinsa, cu atat efortul fizic la care acesti pacienti pot fi expusi va fi mai mic.Au fost si pacienti cu simptomatologie usoara-medie care dupa ce s-au vindecat de coronavirus la 14 zile de cand au fost negativi, au ramas cu o stare de oboseala cronica pentru o perioada de cateva saptamani dupa coronavirus si acest lucru se pare ca este determinat, in primul rand, de impactul extrem de consumator de resurse pe care il determina coronavirusul si, atunci, acesti oameni au avut nevoie de o perioada lunga de convalescenta. Pe de alta parte, chiar si in formele acestea usoare si medii exista un grad de afectare pulmonara care cel mai probabil justifica aceasta oboseala cronica.In principiu, cel mai important lucru este ca ei sa urmeze convalescenta acasa, sa se odihneasca. Este nevoie de odihna si de o alimentatie echilibrata. Toti acesti pacienti pleaca din spital cu recomandari, ulterior sunt rechemati pentru evaluare, sunt trimisi catre medicii de familie. Sunt anumite medicamente pe care le primesc pentru combaterea starii de oboseala si pentru sustinerea convalescentei.Nu. Oboseala aceasta cronica de dupa coronavirus, chiar la formele usoare si medii, apare chiar si la persoanele tinere. Persoane de 30-35 de ani raman cu o stare de oboseala importanta dupa ce s-au vindecat. Este evident ca pentru grupele varstnice unde exista si anumite patologii cronice asociate si preexistente, in mod clar, aceste simptome sunt mult mai severe. Multi dintre pacientii varstnici au afectata functia pulmonara sau cardiaca. Ei vor resimti, cel mai probabil, aceasta reducere a rezistentei la efort fizic mult mai mult.