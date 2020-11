Oboseala in urma infectarii cu COVID-19, resimtita pana la 10 saptamani dupa vindecare (studiu)

Oboseala este una din simptomele initiale cele mai comune la persoanele infectate cu noul coronavirus si desi consecintele pe termen lung ale bolii inca nu au fost bine studiate, exista preocuparea ca virusul sa declanseze un sindrom de oboseala postvirala.Pentru a descoperi acest lucru, cercetatorii au lansat un studiu asupra oboselii, a nivelului de gravitate al bolii COVID-19 si a marcatorilor inflamatorii si altor conditii ale bolii asupra a 128 de voluntari infectati cu SARS-CoV-2.Participantii au fost 54% femei si 46% barbati avand toti o medie de varsta de 49,5 ani: 55,5% dintre ei au fost internati la Hospital St. James din Dublin, in timp ce restul au fost tratati ambulator.Pacientii la acest studiu au fost evaluati 72 de zile dupa externare sau 14 zile dupa diagnostic in cazul pacientilor tratati ambulator.Severitatea oboselii a fost masurata utilizand Chalder Fatigue Scale (CFS) si s-a observat ca 52,3% dintre participantii la studiu au resimtit o stare de oboseala cel putin 6 saptamani dupa contractarea bolii COVID-19 si doar 42,2% dintre pacienti au declarat ca se simt perfect sanatosi.Studiul releva, de asemenea, ca nu exista vreo legatura intre gravitatea bolii COVID-19, necesitatea spitalizarii sau markerii inflamatiei si probabilitatea de a resimti o stare de oboseala dupa infectare. Prin urmare, oboseala post-COVID este resimtita indiferent de gravitatea bolii.Potrivit autorilor, starea de oboseala poate fi agravata de antecedentele de anxietate sau depresie prezente in randul subiectilor feminini.Citeste si: Studiu: 20% dintre pacientii cu COVID-19 dezvolta tulburari psihice in primele 90 de zile dupa infectare