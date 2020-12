Octavian Jurma, despre eficienta vaccinului anti-COVID: "Ne da o mare speranta ca vom eradica complet boala poate intr-un singur ciclu de vaccinare"

"Marele avantaj al acestui vaccin este ca extrage doar portiunile din aceasta anvelopa a virusului care produc cel mai puternic raspuns imun. De aceea, raspunsul la vaccin, pentru foarte multa lume, va fi mai bun si mai de lunga durata decat raspunsul la boala. Deci atat eficienta, cat si specificitatea sunt enorme si asta ne da o mare speranta ca vom eradica complet boala poate intr-un singur ciclu de vaccinare.", a declarat medicul intr-o interventie la B1 TV.El a mai precizat ca o alta batalie este legata de felul in care vor fi convinsi scepticii sa accepte vaccinul, precizand ca cel mai bun exemplu va fi dat de oamenii care se vor vaccina si nu vor avea nicio problema."Aici este, mai degraba, o batalie pe partea de infodemie, sa convingem oamenii, insa si acest lucru se va intampla usor, pentru ca majoritatea oamenilor sunt sceptici, nu sunt negationisti. Avem un grup de negationisti care sunt foarte vocali (...). Dar pe masura ce vor vedea oameni care s-au vaccinat si care au si niste privilegii - se anunta pasapoarte, vaccinul e voluntar, dar asta nu inseamna ca nu vor fi niste privilegii pentru cei care se vaccineaza - deci cel mai bun exemplu vor fi acesti oameni care se vor vaccina si care vor fi perfect normal si sanatosi", a adaugat medicul.Jurma a mai spus ca gradul de siguranta este mai mare decat la vaccinurile traditionale. "Si acelea sunt foarte sigure, dar acestea nu contin niciun element de ADN viral, deci nu au cum sa se integreze in genomul nostru astfel incat de acolo sa se produca ARN, deci am sarit o etapa complet - se introduce direct ARN-ul astfel incat sa nu mai fie nevoie de ADN viral prin sa se sintetizeze ARN si dupa aceea aceste proteine pentru ca noi producem anticorpi la aceste proteine".Intrebat in ce perioada de timp s-ar putea spune ca problema pandemiei este rezolvata odata cu vaccinarea unei mari parti a populatiei, Octavian Jurma a spus ca am putea vaccina in timp util toata populatia si sa terminam undeva in vara."Dar logistica asta se subtiaza rapid odata ce iesim din marile centre universitare si intram in zona in care lantul de frig trebuie asigurat, astfel incat probabil ca dupa o perioada de elan, vom avea niste intarzieri ca sa ajungem la populatia rurala si in centrele urbane mai mici. Probabil ca realistic, spre toamna. Nu sunt asa de optimist cu un calendar mai devreme de toamna cu genul acesta de numere", a conchis medicul.Citeste si: Valeriu Gheorghita, despre vaccinul anti-COVID: Raspunsul imun, foarte probabil, va fi de durata mai mare decat cel dobandit dupa boala naturala