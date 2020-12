Expert: Pana la Craciun, in Bucuresti vor fi aproape 100.000 de infectari. "Este o povara insuportabila"

Numarul infectarilor, influentat de numarul mic de teste

"Sper sa ma contrazica cifrele"

Pentru Bucuresti, 10.000 de cazuri pe saptamana reprezinta o povara insuportabila

Evolutia imbolnavirilor cu SARS-COV-2, in Bucuresti

"In Capitala, rata de acumulare este destul de mare, peste 10.000 de cazuri saptamanal. In ultimele sapte zile au fost aproape 12.000 de cazuri inregistrate si 18.000 de cazuri, in 14 zile. Astfel ca nu este decat o chestiune de timp pana cand se vor depasi 100.000 de cazuri in Bucuresti. Si cel mai probabil saptamana viitoare se va intampla acest lucru.Dar depinde foarte mult de felul in care coboara curba (infectarilor n.r). Curba coboara in doua feluri: fie prin masuri de restrictie si izolare, adica medicale si epidemiologice, fie prin scaderea numarului de teste. Pentru ca aceasta curba pe care noi o vedem este curba cazurilor confirmate prin teste RT-PCR. Si pe masura ce testele scad, este tot mai greu sa monitorizam situatia reala", a spus Octavian Jurma pentru Ziare.com."Avem deja un deficit urias de teste fata de perioada similara a lunii trecute", a explicat dr. Jurma.Referitor la previziunea ca, in urmatoarele doua saptamani, Bucurestiul va inregistra 35.000 de cazuri noi, Octavian Jurma a spus ca "daca se mentine ritmul actual de testare este putin probabil, insa chiar si asa, daca rata continua sa creasca, este posibil. Este inevitabil sa avem zona aceasta de 10.000 de cazuri in conditii de testare egala.Este predictibil comportamentul virusului, curba pandemica. Ce nu este predictibil este felul in care noi reactionam la curba. Adica fie marim numarul testelor, fie il micsoram. Daca noi crestem numarul de teste si avem o scadere a numarului de cazuri, atunci avem o certitudine ca suntem pe o curba descendenta.Daca numarul de cazuri scade atunci cand numarul de teste scade in cel mai fericit caz suntem in zona de platou. Iar daca Bucurestiul ramane in platou la, sa zicem, 15.000 de cazuri pe saptamana, atunci pana la sfarsitul anului se poate ajunge la 120.000 de cazuri", a explicat cercetatorul.Dr. Jurma a mai spus ca "daca masurile care se iau acum vor avea un efect, s-ar putea sa reusim sa scadem un pic aceasta curba a infectarilor.. Durerea este atunci cand cifrele nu contrazic predictia. Scopul predictiilor este sa luam masuri in asa fel incat sa nu ajungem acolo.Daca se ajunge acolo, inseamna ca nu s-au luat masurile necesare care sa impiedice sa se ajunga la aceasta predictie.Daca se pot face predictii pe crestere, este semn rau".Medicul Jurma mai spune ca pentru ca predictia pentru Capitala sa nu se indeplineasca si sa nu ajungem la 120.000 de cazuri pana la finalul anului, ar insemna ca numarul testarilor sa scada absurd de mult. "Bucurestiul va depasi, cu o probabilitate mare, in jurul Craciunului, 100.000 de cazuri. Aici este batalia cea mai mare sa scadem sub platoul acesta de 1.600 de cazuri pe zi si sa reusim sa nu ajungem la aceasta cifra, insa este greu de crezut", a mai spus cercetatorul.Octavian Jurma a mai spus ca 10.000 de cazuri pe saptamana, in Bucuresti, este o povara insuportabila pentru medicii de aici. Asta inseamna cam 1.000 de oameni care peste doua saptamani vor avea nevoie de asistenta ATI si cam 20% din ei sa aiba nevoie de oxigen."Sunt convins ca autoritatile incearca acum sa gaseasca solutii. Pana nu demult Bucurestiul ajuta alte judete sa scape de povara, insa acum trebuie ajutata si Capitala. Din pacate nu mai sunt multe judete "atragatoare". In majoritatea judetelor gradul de ocupare a paturilor ATI este de 100%", a mai spus Jurma.Numar total de cazuri: 68.347Numar de cazuri zilnice: 808Incienta: 6,2Numar total de cazuri: 69.054Numar de cazuri zilnice: 707Incienta: 5,69Numar total de cazuri: 69.821Numar de cazuri zilnice: 767Incienta: 5,42Numar total de cazuri: 70.807Numar de cazuri zilnice: 986Incienta: 5,39Numar total de cazuri: 72.434Numar de cazuri zilnice: 1.627Incienta: 5,53Numar total de cazuri: 74.022Numar de cazuri zilnice: 1.588Incienta: 5,8Numar total de cazuri: 75.850Numar de cazuri zilnice: 1.828Incienta: 6,34Numar total de cazuri: 77.796Numar de cazuri zilnice: 1.946Incienta: 6,56Numar total de cazuri: 79.742Numar de cazuri zilnice: 1.946Incienta: 6,77Numar total de cazuri: 81.504Numar de cazuri zilnice: 1.762Incienta: 6,76Numar total de cazuri: 83.371Numar de cazuri zilnice: 1.867Incienta: 7,04Numar total de cazuri: 84.527Numar de cazuri zilnice: 1.156Incienta: 6,89Numar total de cazuri: 85.669Numar de cazuri zilnice: 1.142Incienta: 6,94Numar total de cazuri: 86.225Numar de cazuri zilnice: 556Incienta: 6,9Pana luni, 14 decembrie, conform rapoartelor transmise de Grupul de Comunicare Strategica, in Bucuresti erau peste 86.000 de cazuri de coronavirus Citeste si: