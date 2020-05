Oficial european: Nu e momentul sa ne relaxam acum. Urmeaza al doilea val de infectii COVID-19

Ziare.

com

"Intrebarea in acest moment este cand si cat de mare va fi. Asta este intrebarea cea mai importanta, din punctul meu de vedere", a precizat ea pentru The Guardian "Analizand caracteristicile virusului, analizand si ce se petrece acum in diferite tari din punct de vedere al imunitatii populatiei - intre 2% si 14% dintre oameni s-au imunizat, ceea ce inseamna ca cel putin 85% din populatie e inca expusa riscului - virusul este in jurul nostru, circula mult mai mult decat in ianuarie si februarie... Nu vreau sa descriu un scenariu apocaliptic, dar cred ca trebuie sa fim realisti. NU este momentul sa ne relaxam complet", a sustinut Ammon.Fostul medic a declarat la inceputul acestei luni ca majoritatea tarilor au depasit varful epidemiei de COVID-19 , mai putin Romania, Bulgaria, Polonia, Suedia si Marea Britanie.Guvernele europene au inceput sa relaxeze masurile restrictive, iar in unele tari se vor redeschide curand chiar barurile si restaurantele.Totusi, Ammon a spus ca un al doilea val de infectii "dezastruos" ar putea fi evitat daca oamenii respecta regulile impuse de autoritati si pastreaza distanta sociala.Insa, acest val doi va veni sigur, iar directoarea Centrului European de Preventia si Controlul Bolilor (ECDC) spune ca lupta cu COVID-19 va fi una de lunga durata."Nu stiu daca va dura pentru totdeauna, dar nu cred ca va disparea foarte repede coronavirusul. Se pare ca este foarte bine adaptat oamenilor", a conchis ea.A.D.