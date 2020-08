OFICIAL. Romania a depasit China la numarul de bolnavi de COVID-19, conform ultimelor statistici

De asemenea, Romania a avut ieri, 28 august, 1.365 de cazuri noi, in timp ce autoritatile de la Beijing au raportat 9 cazuri de noi imbolnaviri cu COVID-19, potrivit worldometers.info Pe de alta parte, rapoartele oficiale arata ca in China s-au efectuat 90 de milioane de teste pentru depistarea persoanelor infectate, iar in Romania numarul este semnificativ mai mic, de 1,7 milioane.In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 32 de decese - 25 barbati si 7 femei, ale unor pacienti infectati cu noul coronavirus , internati in spitalele din Alba, Arad, Arges, Bacau, Bihor, Brasov, Caras-Severin, Dolj, Gorj, Harghita, Hunedoara, Maramures, Olt, Prahova, Satu Mare, Suceava, Timis, Tulcea, Vrancea si Bucuresti.Dintre acestea, doua decese au fost inregistrate la categoria de varsta 40-49 de ani, cinci decese la categoria de varsta 50-59 ani, patru decese la categoria de varsta 60-69 ani, noua decese la categoria de varsta 70-79 ani si 12 decese la categoria de peste 80 de ani.Conform GCS, 30 dintre decesele inregistrate sunt ale unor pacienti care au prezentat comorbiditati, un pacient decedat nu a prezentat comorbiditati, iar pentru un pacient decedat nu au fost raportate comorbiditati pana in prezent.