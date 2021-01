Oficiali europeni: Mai multe state UE se plang de cantitatile mici de vaccinuri anti-COVID-19 pe care le-au primit si de calendarul viitoarelor livrari

Cazul Belgiei

Vaccinul dezvoltat de gigantul farmaceutic american Pfizer impreuna cu partenerul german BioNTech a inceput sa fie livrat in UE la sfarsitul lui decembrie. Compania americana Moderna a inceput livrarile in aceasta saptamana, dupa ce vaccinul sau a primit autorizare in UE la 6 ianuarie.Cu toate acestea, intr-o videoconferinta de miercuri a ministrilor sanatatii, circa o treime din cele 27 de guverne din UE au evocat doze 'insuficiente' de vaccin, potrivit unui participant la intrunirea virtuala.Au existat plangeri si in privinta calendarelor incerte pentru livrarile viitoare, a mentionat oficialul, fara a numi nicio tara.Belgia a spus ca se asteapta sa primeasca doar in jur de jumatate din dozele planificate de la Pfizer in ianuarie, din cauza unei probleme logistice, in timp ce Lituania afirma ca i s-a transmis in aceasta saptamana ca loturile sale vor fi injumatatite pana mijlocul lui februarie."Producatorul le-a spus ca taierile sunt la nivelul intregii UE", a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului lituanian al Sanatatii, Vitautas Beniusis, pentru Reuters.Cantitati mai reduse decat erau asteptate au fost livrate Italiei la inceputul anului, dar problema pare acum in mare parte rezolvata, a afirmat un oficial italian.Conform unei purtatoare de cuvant de la Pfizer, livrarile se deruleaza "potrivit programului convenit". Nu au existat probleme de productie de raportat, dar calendarele de livrari au fost "aspirationale" si au fost supuse modificarilor, a adaugat ea.O a doua sursa europeana a spus pentru Reuters ca, intr-o alta intrunire la nivel de diplomati UE de miercuri, un oficial al Comisiei Europene a afirmat ca livrarile vor fi limitate cel putin pana in martie, productia urmand sa fie accelerata cel mai probabil de-abia in septembrie.Negociatoarea sefa a UE in problema vaccinurilor, Sandra Gallina, a declarat marti, intr-o audiere la Parlamentul European, ca a auzit doar de trei cazuri de plangeri "relativ minore" din partea unor guverne din UE in ce priveste livrarile.Un purtator de cuvant al Comisiei a refuzat sa comenteze in legatura cu ingrijorarile privind proviziile limitate si calendarele incerte de livrare.Pfizer si BioNTech au incheiat doua contracte cu UE pentru a livra pana la 600 milioane de doze de vaccin in acest an si au fost de acord sa livreze 75 milioane de doze in trimestrul al doilea, iar restul mai tarziu. Nu este clar cate doze pot fi distribuite in primele trei luni.Moderna s-a angajat sa livreze 10 milioane de doze pana la finalul lui martie si 35 milioane in fiecare din trimestrele doi si trei. Alte 80 milioane de doze de vaccin urmeaza sa fie livrate in anul in curs, dar fara un calendar precis deocamdata.Producatorii de vaccinuri nu au publicat calendarele detaliate ale livrarilor catre fiecare din cele 27 de state UE, care ar trebui sa primeasca o cota proportionala cu procentul lor din populatia totala de 450 milioane de locuitori ai Uniunii.Pfizer a transmis ca aceste informatii sunt confidentiale. 'In acest stadiu, putem doar sa confirmam ca dozele vor fi distribuite pe o baza pro-rata intre statele UE', a declarat un purtator de cuvant al Moderna.Insa livrarile par sa aiba loc in mod inegal.Pe site-ul Ministerului Sanatatii de la Berlin scrie ca Germania, cu o populatie de aproape 83 milioane de locuitori, va primi aproape 4 milioane de doze de vaccin Pfizer pana la sfarsitul lunii ianuarie.Romania, cu o populatie de patru ori mai mica, se asteapta sa primeasca doar 600.000 de doze in aceeasi perioada.Bulgaria, cu mai putin de o zecime din populatia Germaniei, se asteapta sa ii fie livrate numai circa 60.000 de doze de vaccin Pfizer in ianuarie.Uniunea Europeana si-a asigurat aproape 2,3 miliarde de doze de vaccinuri si vaccinuri candidate de la sase producatori, dar majoritatea nu au fost inca aprobate. Deciziile privind autorizarea vaccinurile de la Astrazeneca si Johnson & Johnson sunt asteptate la sfarsitul lunii ianuarie, respectiv in februarie.