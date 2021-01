Oficialii UE le cer explicatii suplimentare sefilor AstraZeneca despre reducerea livrarilor de vaccinuri cu 60%

"Au primit o plata in avans"

Contractele, confidentiale

AstraZeneca, care a dezvoltat vaccinul in colaborare cu Universitatea Oxford, a informat vineri Uniunea Europeana ca nu isi poate respecta tintele de livrari convenite pana la sfarsitul lui martie, un oficial european precizand pentru Reuters ca aceasta inseamna o reducere de 60% din totalul de 31 milioane de doze de vaccin.Grupul farmaceutic anglo-suedez a primit o plata in avans de 336 milioane de euro de la UE - a spus un alt oficial european pentru Reuters - atunci cand blocul comunitar a incheiat acordul cu AstraZeneca in august pentru o cantitate de cel putin 300 milioane de doze (primul semnat de UE pentru a-si asigura vaccinuri impotriva COVID-19).Pe baza acordurilor de achizitie in avans incheiate in pandemie, UE face plati anticipate catre companii pentru a-si asigura doze, cea mai mare parte a fondurilor fiind de asteptat sa fie folosite pentru extinderea capacitatilor de productie."Volumele initiale vor fi mai mici decat se anticipa initial, din cauza productiei reduse la o fabrica din lantul nostru de aprovizionare european", a comunicat vineri AstraZeneca. Unitatea in chestiune este o fabrica de vaccinuri din Belgia, condusa de partenerul Novasep al AstraZeneca.Comisia Europeana a spus ca a fost convocata o intalnire, care va incepe luni dupa pranz, cu AstraZeneca dupa anuntul de vineri.Potrivit primului oficial european, care a fost implicat direct in negocierile cu AstraZeneca, nu sunt mari sperante de la intalnirea de luni, in care i se va cere companiei sa explice mai bine intarzierile, insa rezultatul este inca neclar.Contractele Uniunii Europene cu producatorii de vaccinuri sunt confidentiale, dar oficialul UE nu a exclus posibile penalitati impotriva AstraZeneca, avand in vedere revizuirea substantiala a angajamentelor anterioare. Sursa, care a dorit sa i se pastreze anonimatul, nu a oferit alte detalii pe acest subiect. "Nu ne aflam inca acolo", a adaugat ea.Se asteapta ca vaccinul AstraZeneca sa primeasca aprobare de utilizare in Uniunea Europeana la 29 ianuarie, primele livrari urmand sa aiba loc de la 15 februarie.