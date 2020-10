Olanda adopta o "lege corona" pentru a avea o baza juridica pentru restrictii

Numita "legea corona", textul, dorit de camera inferioara si de consiliul de stat, ofera parlamentului mai mult control asupra actiunii guvernului, ale carui masuri sunt in prezent puse in practica prin ordonante de urgenta.Legea prevede in special baza juridica pentru o obligatie de a purta masca in spatiile publice inchise, o masura controversata anuntata recent de prim-ministrul Mark Rutte, pana acum foarte sceptic in ceea ce priveste utilitatea mastii.Legea a fost votata marti cu o larga majoritate de camera superioara a parlamentului, dupa ce a fost aprobata anterior si de camera inferioara. Ea se va aplica initial timp de trei luni, dupa care va putea fi prelungita.In Olanda este instituita de la 14 octombrie o "izolare partiala", care prevede in special inchiderea tuturor barurilor si restaurantelor si interdictia vanzarii de alcool dupa ora locala 20.00 (18.00 GMT), pentru a se incerca franarea raspandirii pandemiei de COVID-19.Dupa mai multe luni in care a refuzat masura, Mark Rutte a decis sa faca obligatorie purtarea mastii in toate spatiile inchise pentru cei de peste 13 ani.In primavara, guvernul lui Rutte a promovat o politica de "izolare inteligenta", mult mai putin stricta decat vecinii sai europeni, dar nu mai reuseste sa controleze al doilea val al epidemiei.In cursul ultimelor 24 de ore, 10.315 de persoane au fost testate pozitiv in Olanda, ridicand numarul de cazuri declarate oficial de noul coronavirus la 311.889, din care 7.142 de decese.