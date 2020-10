Olt: Masca de protectie devine obligatorie la Caracal. Au fost instituite restrictii si in alte cinci localitati din judet

Sursa citata mentioneaza ca decizia privind obligativitatea purtarii mastii de protectie in municipiul Caracal a fost adoptata marti in Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Olt.CJSU Olt a mai hotarat instituirea unor restrictii in cinci comune in care in care rata incidentei cazurilor de infectare cu SARS-CoV-2 este mai mare de 1,5 la 1.000 de locuitori, respectiv in localitatile Milcov (2,72), Perieti (2,54), Balteni (1,90), Dobretu (1,68) si Brebeni (1,53).In aceste localitati, incepand din 15 octombrie si pana la scaderea ratei de incidenta a cazurilor de COVID-19 sub 1,5 la 1.000 de locuitori, se suspenda activitatile cu publicul in interiorul cladirilor restaurantelor si cafenelelor, iar in cazul restaurantelor si cafenelelor din interiorul hotelurilor activitatea acestora este permisa numai pentru clientii cazati in respectivele unitati.Totodata, se suspenda activitatea cu publicul a operatorilor de jocuri de noroc, exceptand agentiile Loteriei Romane si pe cele de pariuri sportive.In muncipiul Caracal si in comuna Cezieni, restrictiile introduse saptamana trecuta, vizand activitatea restaurantelor, cafenelelor, operatorilor de jocuri de noroc si salile de teatru si spectacole din spatii inchise, raman in vigoare pana la scaderea sub 1,5 la 1.000 de locuitori a ratei de incidenta a infectarilor cu noul coronavisus.CJSU Olt a actualizat, marti, scenariile de functionare pentru unele unitati de invatamant, astfel ca la cel mai mare colegiu din municipiul Slatina, "Ion Minulescu", activitatea se va desfasura conform scenariului rosu pentru toate clasele de gimnaziu si liceu. Tot dupa scenariul rosu vor functiona, pentru o perioada de 14 zile, cinci clase de gimnaziu si liceu de la Liceul Teoretic "Ionita Asan" din Caracal.