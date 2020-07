OMS: 17 vaccinuri impotriva coronavirusului sunt in faza de testare pe oameni

Vaccinul aflat in stadiul cel mai avansat este in curs de dezvoltare la Universitatea Oxford din Marea Britanie, a precizat agentia ONU din domeniul sanatatii la finalul unei conferinte de cercetare cu o durata de doua zile.Organizatia Mondiala a Sanatatii a spus ca ramane optimista, chiar daca testele curente nu sunt incununate de succes.''Avem o retea variata cu patru tipuri diferite de vaccinuri'', a precizat Ana Maria Henao Restrepo, conducatoarea departamentului pentru cercetare si dezvoltare din cadrul OMS.Peste 150 de substante active sunt in prezent in faza de cercetare pentru dezvoltarea unui vaccin contra noului coronavirus.Vaccinul AZD1222, creat de cercetatori de la Oxford, este primul care va intra in cea de-a treia etapa a testelor clinice, care presupune desfasurarea unor teste la scara larga pe un grup numeros de persoane in scopul stabilirii eficacitatii si sigurantei produsului.Alte cinci vaccinuri potentiale se afla in prezent in cea de-a doua faza a testelor, in cadrul careia incercarile se desfasoara pe un numar mai mic de pacienti a caror stare de sanatate sugereaza ca substanta ar trebui sa produca efecte.In prima faza, substantele active sunt testate de obicei pe persoane sanatoase pentru a testa nivelul de toleranta.Teste clinice pentru vaccinuri sunt de asemenea in desfasurare in Germania, inclusiv la compania Biontech, cu sediul in orasul Mainz, si la CureVac, in Tuebingen.Nu se stie cu siguranta daca un vaccin va fi disponibil pe scara larga pana la sfarsitul verii, dupa cum si-a exprimat speranta, in luna iunie, Soumya Swaminathan, cercetator principal in cadrul OMS.De obicei, dezvoltarea unui vaccin dureaza intre 10 si 15 ani. Cu toate acestea, transmiterea globala a noului coronavirus a determinat numerosi cercetatori, companii farmaceutice si autoritati de reglementare sa faca eforturi fara precedent pentru a accelera dezvoltarea unui vaccin.