OMS anunta reluarea testelor clinice asupra hidroxiclorochinei, la noua zile dupa ce le-a suspendat

Ziare.

com

Dupa analiza "datelor disponibile privind mortalitatea", membrii Comitetului de securitate si monitorizare au estimat "ca nu exista niciun motiv pentru a modifica protocolul" studiilor clinice, a anuntat directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in cadrul unei conferinte de presa virtuale.Directorul OMS a declarat de asemenea ca este "extrem de ingrijorat" in legatura cu focarul de coronavirus din America Centrala si de Sud, unde infectiile s-au raspandit rapid.Prestigioasa revista medicala The Lancet s-a distantat miercuri de studiul controversat si foarte criticat pe care l-a publicat cu privire la hidroxiclorochina si a recunoscut intr-un avertisment formal ca asupra subiectului acestui studiu planeaza "intrebari importante".Publicarea studiului in cauza a avut efecte imediate in intreaga lume, ducand la intreruperea studiilor clinice desfasurate in diverse parti ale lumii asupra hidroxiclorochinei, pentru ca ajungea la concluzia ca acest medicament folosit de foarte mult timp impotriva malariei nu este benefic pentru bolnavii de COVID-19 spitalizati si ca ar putea chiar sa le faca rau.Imediat dupa aparitia sa, numerosi cercetatori din intreaga lume si-au exprimat indoielile cu privire la studiu, printre acestia numarandu-se chiar si oameni de stiinta care aveau deja o pozitie sceptica fata de folosirea hidroxiclorochinei impotriva COVID-19.Intr-o scrisoare deschisa publicata la 28 mai, zeci de oameni de stiinta au subliniat ca analiza minutioasa a acestui studiu publicat de Lancet "a ridicat ingrijorari cu privire la metodologia si integritatea datelor folosite in studiu".