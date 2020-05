OMS anunta un nou epicentru al pandemiei de coronavirus

Ziare.

com

"America de Sud a devenit un nou epicentru al bolii. In multe tari sud-americane, creste numarul de cazuri. Preocuparea se refera la multe dintre aceste tari, dar in mod clar cea mai afectata in acest stadiu este Brazilia", a declarat responsabilul pentru situatii de urgenta al OMS, Michael Ryan, in cadrul unei teleconferinte din Geneva.Pandemia de COVID-19 a facut cel putin 335.538 de morti in lume de la aparitia sa in decembrie in China, potrivit unui bilant intocmit de AFP pe baza datelor oficiale, vineri, la orele 19.00 GMT.Peste 5.158.750 de cazuri de infectie au fost diagnosticate oficial in 196 de tari si teritorii de la inceputul pandemiei. Numarul cazurilor diagnosticate nu reflecta insa decat o parte din numarul real al contaminarilor, multe tari efectuand teste numai in cazurile care necesita internarea in spital. Dintre aceste cazuri, cel putin 1.937.200 sunt considerate vindecate in prezent.De la bilantul prezentat cu o zi inainte, in lume s-au inregistrat 5.784 de noi decese si 109.329 de cazuri noi. Tarile care numarat cele mai multe decese sunt Statele Unite cu 1.627 de morti noi, Brazilia (1.188) si Spania (688, dintre care 632 in Catalonia, neinregistrate anterior si a caror data nu a fost precizata).SUA, care au inregistrat la inceputul lui februarie primul lor deces legat de coronavirus, sunt tara cea mai afectata atat in numar de morti, cat si in numar de cazuri, cu 95.490 de decese pentru 1.590.225 de cazuri. Cel putin 298.418 persoane au fost declarate vindecate.Dupa Statele Unite, tarile cele mai lovite sunt Regatul Unit cu 36.393 de morti pentru 254.195 de cazuri, Italia cu 32.616 de morti (228.658 de cazuri), Spania cu 28.628 de morti (234.824 de cazuri) si Franta cu 28.289 de morti (182.219 de cazuri).Dintre tarile cele mai grav afectate, Belgia are cel mai mare numar de morti in raport cu populatia, cu 79 de decese la 100.000 de locuitori, urmata de Spania (61), Italia (54), Regatul Unit (54) si Franta (43).China (fara teritoriile Hong Kong si Macao), unde s-a declansat pandemia la sfarsitul lui decembrie, a raportat oficial 82.971 de cazuri (patru cazuri noi de joi pana vineri), dintre care 4.634 de decese si 78.255 de vindecari.Europa totaliza vineri la orele 19.00 GMT 172.353 decese pentru 1.984.377 cazuri, SUA si Canada 101.814 decese (1.672.638 de cazuri), America Latina si Caraibe 36.007 decese (651.198 de cazuri), Asia 13.498 decese (414.682 de cazuri), Orientul Mijlociu 8.606 decese (325.644 cazuri), Africa 3.131 decese (101.775 cazuri) si Oceania 129 decese (8.440 cazuri)