OMS avertizeaza ca pulverizarea de solutii dezinfectante pe strazi impotriva noului virus este periculoasa si ineficienta

Ziare.

com

"Pulverizarea spatiilor exterioare, cum sunt strazile sau trotuarele, nu este recomandata pentru eliminarea virusului SARS-CoV-2 sau a altor agenti patogeni pentru ca dezinfectantul este inactivat de murdarie", explica OMS intr-un document despre curatarea si dezinfectarea suprafetelor in raspuns la noul coronavirus."Chiar si in lipsa materiilor organice, este putin probabil ca pulverizarea chimica sa poata acoperi corect toate suprafetele pentru o durata a timpului de contact suficienta pentru inactivarea agentilor patogeni", noteaza OMS."In plus, strazile si trotuarele nu sunt considerate rezervoare de infectare cu COVID-19", iar "pulverizarea de dezinfectanti, chiar si in exterior, poate fi periculoasa pentru sanatatea umana", avertizeaza organizatia."Nu este in niciun caz recomandata pulverizarea de dezinfectanti asupra persoanelor, acest lucru putand fi periculos fizic si psihologic si nereducand capacitatea unei persoane infectate de a propaga virusul prin picaturi sau contact", insista OMS.In spatiile interioare, OMS recomanda ca, in cazul in care trebuie aplicate substante dezinfectante, acest lucru sa fie facut cu o laveta imbibata cu solutie.Dezinfectarea unor obiecte cum sunt toaletele, aparatele electronice sau manerele este importanta pentru ca, desi nu au existat pana acum cazuri in care persoane sa fi contractat virusul prin atingerea unei suprafete, transmiterea sa pe aceasta cale nu poate fi nici exclusa, avand in vedere comportamentul altor coronavirusuri cunoscute.OMS aminteste ca, desi unele studii au aratat ca noul coronavirus poate rezista zile intregi pe unele suprafete, aceste durate maxime nu sunt decat teoretice, fiind inregistrate in conditii experimentale.