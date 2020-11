OMS avertizeaza ca un vaccin nu va fi suficient pentru a opri definitiv pandemia: Testarea, carantina si restrictiile sa ramana

"Un vaccin va completa alte instrumente pe care le avem, nu le va inlocui", a afirmat seful OMS, cu prilejul consiliului executiv al agentiei, la care de aceasta data a fost prezent in sala, dupa ce intrase in carantina la 2 noiembrie in urma contactului cu o persoana depistata pozitiv la coronavirus . In acest interval, Tedros a continuat sa-si exercite atributiile de la distanta.In ce priveste vaccinul, atat directorul general al OMS, cat si adjuncti ai sai au incercat in ultimele zile sa tempereze optimismul aparut saptamana trecuta dupa ce laboratoarele Pfizer si BioNTech au anuntat ca datele preliminare ale testelor de faza 3 ale vaccinului lor arata o eficacitate de 90%."La inceput, cantitatile vor fi limitate si, prin urmare, personalul medical, varstnicii si persoanele la risc vor avea prioritate si speram ca aceasta va face sa scada numarul deceselor si va permite sistemelor de sanatate sa reziste", a subliniat Tedros."Insa aceasta va lasa inca mult teren virusului sa opereze", a avertizat el, indemnand sa nu se puna capat prematur masurilor ce permit tinerea sub control a raspandirii virusului, cum sunt testele, carantina, urmarirea contactilor etc.Pandemia a reinceput in forta in numeroase tari din Europa, obligand autoritatile sa adopte noi masuri pentru a incerca sa o tina sub control. Si in SUA, numarul de cazuri de infectare a explodat in foarte multe state ale federatiei.