OMS avertizeaza in legatura cu o crestere a numarului de cazuri in unele tari dupa ridicarea restrictiilor

Epicentrul pandemiei se gaseste in prezent in tari din America Centrala, de Sud si de Nord, in special in Statele Unite, a declarat purtatorul de cuvant al OMS, Margaret Harris."O crestere (a cazurilor), da, am vazut in tari din toata lumea - nu vorbesc in special despre Europa - atunci cand sunt ridicate restrictiile, atunci cand masurile privind distantarea sociala sunt ridicate, oamenii interpreteaza uneori asta ca 'OK', s-a terminat", a declarat Harris in cadrul unei conferinte de presa la Geneva."Nu s-a terminat. Nu s-a terminat pana cand virusul nu v-a disparea", a mai spus Margaret Harris.Referindu-se la demonstratiile din SUA dupa uciderea lui George Floyd in urma cu 10 zile, ea a spus ca protestatarii trebuie sa ia masuri de protectie."Cu siguranta am vazut multa pasiune in aceasta saptamana, am vazut oameni care au simtit nevoia sa iasa afara si sa-si exprime sentimentele", a mai spus ea. "Ii rugam sa-si aminteasca sa se protejeze in continuare si sa-i protejeze si pe ceilalti", a adaugat ea.Pentru a evita infectarea, OMS le-a recomandat oamenilor sa mentina o distanta de cel putin 1 metru, sa se spele frecvent pe maini si sa evite sa isi atinga gura, nasul si ochii, a mai spus Harris.