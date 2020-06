OMS avertizeaza in legatura cu pandemia de coronavirus: Ceea ce este mai rau urmeaza sa vina

Ziare.

Tedros Adhanom Ghebreyesus a spus virusul va infecta mult mai multa lume, daca Guvernele lumii nu vor lua masurile necesare."Test, Trace, Isolate and Quarantine", este mesajul OMS, care recomanda astfel testarile, urmarirea acestora, izolarea si carantina.Peste 10 milioane de infectari s-au inregistrat in intreaga lume din decembrie, iar peste 500.000 de persoane au murit."Toti vrem ca acest lucru sa se incheie. Toti vrem sa ne revenim la vietile noastre. Dar adevarul este ca nu suntem deloc aproape de final. Desi in multe tari s-au facut progrese, adevarul este ca pandemia se raspandeste la nivel global", a declarat seful OMS.El a cerut guvernelor sa urmeze exemplul Germaniei, Coreei de Sud si Japoniei, care au luat masuri riguroase in ceea ce priveste pandemia, mai ales prin efectuare unui numar mare de teste.