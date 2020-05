OMS avertizeaza: ''Oboseala'' populatiei europene fata de masurile antiepidemice risca sa compromita progresele obtinute

Ziare.

"Oboseala fata de masurile de urgenta ameninta castigurile pretioase pe care le-am obtinut in combaterea virusului. Relatari despre neincrederea in autoritati si teorii ale conspiratiei alimenteaza miscarile impotriva distantarii fizice si sociale", constata acest responsabil al OMS."Neincrederea, rezistenta in fata masurilor, o nepasare fata de schimbarile comportamentale pe care toti le-am facut pentru a limita COVID-19 ne vor reintoarce pe drumul pe care niciunul dintre noi nu vrea sa ajunga", atentioneaza Hans Kluge.El remarca la cealalta extrema si cazuri de persoane care "se comporta excesiv de precaut, limitandu-si interactiunile sociale si accesul la serviciile medicale".Hans Kluge a insistat ca este nevoie in continuare de vigilenta, evocand situatia constatata in ultima saptamana la Wuhan, in China, si in Coreea de Sud, unde au reaparut clustere de noi cazuri de COVID-19 desi se credea ca acolo virusul disparuse.Conform datelor OMS, 56% din cazurile de COVID-19 confirmate la nivel global sunt in Europa, unde noul coronavirus a provocat pana in prezent peste 160.000 de morti.