OMS: Carantina ar putea fi evitata daca 95% dintre oameni ar purta masca de protectie, in loc de 60% ca acum

Potrivit oficialului OMS, carantina ar trebuie sa fie "o solutie de ultima instanta ", iar Kluge a indemnat publicul sa respecte indicatiile pentru a preveni cresterea numarului victimelor.Hans Kluge a declarat ca daca 95% dintre oameni ar purta masca, in loc de procentul actual de 60%, "nu ar fi nevoie de carantina". Cu toate acestea, oficialul OMS a adaugat ca purtarea mastii nu este un remediu universal si ca este nevoie in acelasi timp si de respectarea celorlalte masuri de siguranta."Daca toti facem ce tine de noi, carantina poate fi evitata", a declarat Kluge.Directorul OMS in Europa a mentionat ca sute de milioane de oameni traiesc in carantina, iar aceasta masura dura necesita suport economic din partea statului, duce la pierderi de locuri de munca, perturbarea serviciilor de sanatate si provoaca daune colaterale in ceea ce priveste afectiunile mentale, abuzul de substante si violenta domestica.In cadrul unui discurs sustinut la Copenhaga, Kluge a avertizat si asupra "impactului negativ" in cazul ridicarii bruste a restrictiilor, spunand ca masurile ar trebuie relaxate gradual.