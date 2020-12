OMS indeamna la vigilenta suplimentara in perioada sarbatorilor de iarna dupa ce numarul deceselor din cauza COVID-19 a crescut cu 60% in ultima luna si jumatate

"Anotimpul sarbatorilor este un moment de relaxare si sarbatoare, dar nu trebuie sa ne relaxam vigilenta. Sarbatoarea se poate transforma foarte rapid in doliu daca nu ne luam masuri de precautie", a declarat directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferinta de presa.Persoanele care traiesc intr-o regiune cu transmitere mare, a adaugat el, trebuie sa analizeze cu foarte mare atentie proiectele pentru sarbatori pentru a asigura siguranta tuturor: "Acesta ar fi cel mai frumos cadou pe care il puteti face, cadoul sanatatii, al vietii, al dragostei, al bucuriei si sperantei".Multe tari europene au raportat vineri niveluri "foarte ridicate" ale infectarilor cu Covid-19 in apropierea Craciunului, in momentul in care epidemia este in crestere mai mult ca niciodata in Statele Unite."De-a lungul ultimelor sase saptamani, numarul deceselor saptamanale a crescut cu circa 60%", a afirmat seful OMS, precizand ca mare parte dintre cazuri si decese sunt in Europa si pe continentul american.De partea sa, Maria Van Kerkhove, responsabil cu gestionarea pandemiei la OMS, a subliniat diferente regionale."Cresterea de 60% de decese in cursul a sase saptamani nu este uniform repartizata in lume", a spus ea, cu o crestere de aproape 100% in Europa, de 54% pe continentul american, de 50% in Africa, de 15% in Pacificul occidental, de 10% in Mediterana orientala si de 7,5% in Asia du Sud-Est.In ciuda sosirii vaccinurilor in unele tari, "virusul circula" si mare parte din populatie poate sa fie inca infectata, a insistat ea."Situatia mondiala este instabila pe plan epidemiologic", a adaugat responsabilul pentru situatii de urgenta sanitara la OMS, Michael Ryan, solicitand tarilor sa creasca numarul testelor.Pentur a evita ca tarile cele mai bogate sa nu cumpere toate dozele de vaccinuri care in primele luni nu vor fi disponibile decat in cantitati limitate, OMS a pus la punct un mecanism care trebuie sa permita distribuirea vaccinurilor si eventual a altor tratamente in mod echitabil."Deja aproape un miliard de doze din trei vaccinuri-candidat au fost obtinute" in cadrul acestui sistem la care participa 189 de tari, a explicat directorul general al OMS.Citeste si: