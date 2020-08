OMS: COVID-19 nu poate fi transmis prin alimente. Reactia organizatiei vine dupa ce China a vorbit despre prezenta virusului pe ambalaje

"Nu credem ca noul coronavirus poate fi transmis prin alimente. Daca am inteles bine, China cauta virusul si pe ambalaje, a analizat sute de mii si a gasit foarte putin, mai putin de zece cazuri pozitive", a explicat cercetatoarea Maria Van Kerkhove.In orice caz, "stim ca virusul poate ramane pe suprafete putin timp" si "am transmis instructiuni, impreuna cu FAO (Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura), cu privire la manipularea alimentara" in sector pentru ca muncitorii sa fie in siguranta in mediul lor de lucru, a adaugat responsabilul OMS."Oamenii nu trebuie sa se teama de hrana, nici de ambalajele alimentare sau de lanturile alimentare", a spus Michael Ryan, director pentru situatiile de urgenta sanitara la Organizatia Mondiala a Sanatatii."Alimentatia noastra, in ceea ce priveste Covid, este sigura", "nu exista nicio dovada ca alimentele sau lanturile alimentare participa la transmiterea virusului", a afirmat el, amintind de precautii de folosire ("a te spala pe maini", "a gati alimentele"). "Nu trebuie sa amplificam acest tip de informare", a subliniat el. "Oamenilor le este destul de frica de pandemie".Autoritatile chineze au anuntat joi ca au gasit o urma de virus, in timpul unui control de rutina, pe aripi de pui congelati, probe prelevate marti, dar si pe ambalaje de creveti importati din Ecuador.