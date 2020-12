Organizatia Mondiala a Sanatatii: Lumea nu va ajunge la imunitate de masa fata de COVID-19 pana la sfarsitul lui 2021

"Vom aborda inceputul sfarsitului, putem vedea lumina de la capatul tunelului. Cu toate acestea, este un tunel pe care trebuie sa il traversam, iar urmatoarele luni vor fi critice", a spus Swaminathan.Potrivit datelor Johns Hopkins University, numarul cazurilor de Covid-19 a continuat sa creasca intr-un ritm alarmant, depasind 78 de milioane la nivel mondial.Vaccinul produs de Pfizer-BioNTech a fost aprobat pentru utilizare de urgenta in mai multe tari, inclusiv in Marea Britanie, SUA si Canada, in timp ce SUA au aprobat si vaccinul dezvoltat de compania Moderna.Swaminathan a spus ca vaccinurile vor proteja initial un grup foarte mic de persoane, care sunt cele mai vulnerabile si cu cel mai mare risc, si vor trece luni de zile inainte ca restul populatiei sa poata fi acoperit."Va dura pana la sfarsitul anului 2021 pana cand vom incepe sa vedem un anumit nivel de imunitate a populatiei in unele tari", a declarat ea, miercuri, la emisiunea "Street Signs Asia" de la CNBC."Trebuie sa mentinem garda sus, trebuie sa facem toate lucrurile pe care le stim, reducand transmiterea si riscurile ca oamenii sa se imbolnaveasca", a spus ea.Strategia include masuri de sanatate publica si schimbari comportamentale individuale."Desi ne putem astepta - cu siguranta pana la sfarsitul anului viitor - la o situatie mult mai buna, cred ca urmatoarele luni vor fi dificile", a adaugat ea.Swaminathan a discutat si despre noua varianta a virusului care a aparut recent in Regatul Unit si care a fost identificata in tari precum Australia, Danemarca si Italia.Ea a spus ca este neobisnuit faptul ca noul coronavirus are un numar mare de mutatii si s-a separat de tulpina obisnuita."Ceea ce este mai ingrijorator este ca are aproximativ opt mutatii in regiunea proteinei cu tepi", a adaugat ea.Proteina cu tepi a virusului se prinde de receptorii aflati pe suprafata celulelor umane din tractul respirator sau de receptorul ACE2 in cazul Covid-19.Au fost depistate mutatii in partea proteinei care se leaga de receptorii din caile respiratorii."Acesta este probabil motivul pentru care acest virus pare sa aiba un avantaj in infectarea oamenilor, se pare ca se transmite mai eficient, se pare ca infecteaza copiii care au mai putini dintre acesti receptori", a spus ea.Swaminathan a mentionat insa ca noua varianta "nu pare sa creasca severitatea clinica sau sa inrautateasca lucrurile" pentru cei care sunt infectati de aceasta.OMS a afirmat intr-o nota ca tulpina s-ar putea "raspandi mai usor", dar ca "nu exista suficiente informatii in prezent" pentru a stabili daca mutatiile vor schimba severitatea bolii, raspunsul anticorpilor sau eficacitatea vaccinului.Swaminathan a spus ca nu exista "niciun motiv" sa credem ca vaccinurile actuale nu il vor acoperi in acest moment. Acest lucru se datoreaza faptului ca vaccinurile produc un "raspuns imun larg", care va avea probabil eficacitate impotriva noii tulpini.Totusi, daca vaccinurile trebuie modificate, acest lucru poate fi realizat "cu usurinta"."Daca este nevoie, s-ar putea face. Dar, in acest moment, cred ca majoritatea oamenilor cred ca generatia actuala de vaccinuri ar trebui sa functioneze foarte bine".Citeste si: Sarbatori religioase - 24 decembrie