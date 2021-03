Concluziile Organizatiei Mondiale a Sanatatii privind originea COVID-19. "Un incident de laborator ramane extrem de improbabil"

Pista unui accident, considerata "extrem de improbabila"

Potrivit versiunii finale a raportului OMS - dupa care AFP scrie ca a obtinut luni o copie -, specialistii - care potrivit unor critici nu au avut suficient spatiu de manevra sa ancheteze liber in timpul sejurului lor de atru saptamani in China - apreciaza ca, "avand in vedere literatura de specialitate cu privire la rolul animalelor de gazde intermediare a unor boli emergente, este necesar sa se realizeze alte anchete care sa includa un spatiu geografic mai mare", atat in China, cat si in alte parti.Acest raport al specialistilor confirma primele concluzii ale expertilor, prezentate de catre acstia la 9 februarie, la Wuhan, orasul chinez in care a aparut noul coronavirus Expertii privilegiaza teoria general admisa a transmiterii naturale a virusului care a cauzat covid-19 de la un animal - probabil un liliac - la om, prin intemediul unui alt animal, care nu a fost identificat inca.Transmiterea directa a virusului printr-un animal-gazda este considerata "posibila catre probabila" in raport.Expertii nu indeparteaza, de altfel, ipoteza unei transmiteri prin intermediul carnii congelate - pista privilegiata de catre Beijing -, apreciind ca acest scenariu este "posibil".In raport se recomanda o continuare a studiilor, pe baza acestor trei ipoteze, insa in document se respinge posibilitatea ca virusul sa fi fost transmis omului din cauza unui accident de laborator.Administratia fostului presedinte Donald Trump a acuzat Institutul de Virusologie din Wuhan, care efectueaza cercetari asupra unor agenti patogeni foarte periculosi, de faptul ca a lasat sa "scape" noul coronavirus - in mod voit sau nu.In raportul lor, expertii arata ca nu au studiat cazul unei "scapari" voite si cpnsidera "extrem de improbabil" un accident.Misiunea de ancheta cu privire la originea transmiterii SARS-CoV-2 la om, considerata extrem de importanta in incercarea de lupta mai bine impotriva unei posibile viitoare epidemii, a intampinat dificultati la fata locului.China parea foarte reticenta sa permita accesul acestor specalisti mondiali in diverse discipline, precum epidemiologia, dar si zoologia.In concluzii, in raport se arata ca studii ale lantului de aprovizionare a Pietei Huanan - si altor piete din Wuhan - nu au permis sa se gaseasca "elemente de proba ale prezentei unor animale infectate, dar ca analiza lanturilor de aprovizionare a furnizat informatii" utile in vederea unor studii de urmarire tintite, si anume in regiuni vecine.Expertii indeamna de asemenea "sa nu se neglijeze produsele de origine animala care provin din regiuni situate in afara Asiei de Sud-Est"."Anchete este necesar sa fie concepute (...) in zone mai vaste si intr-un numar mai mare de tari", conchid ei.