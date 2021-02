Organizatia Mondiala a Sanatatii anunta ca se vor da compensatii pentru efectele secundare majore provocate de vaccinurile contra COVID-19. Ce tari se incadreaza

Programul, despre care OMS afirma ca este primul si singurul mecanism de compensare la nivel international in cazul daunelor provocate de vaccinuri, va oferi persoanelor eligibile "un proces rapid, corect, solid si transparent", a anuntat OMS intr-un comunicat. Prin acordarea unei sume de compensare fara asumarea vinei, intr-un acord complet si final pentru orice solicitare, programul COVEX are ca obiectiv sa reduca semnificativ necesitatea de a recurge la instante, care poate fi un proces indelungat si costisitor", arata comunicatul.Intrebarile despre gestionarea cererilor pentru compensatii in eventualitatea unor efecte secundare majore ale vaccinurilor pentru Covid-19, care vor fi probabil foarte rare, au fost un motiv de ingrijorare pentru tarile care urmeaza sa primeasca vaccinuri prin intermediul programului COVAX.Tarile care isi finanteaza propriile achizitii de vaccinuri pentru Covid-19 intentioneaza la rindul lor sa creeze programe de compensatii.Planul convenit de OMS, discutat pe parcursul mai multor luni, are rolul sa acopere efectele secundare majore provocate de orice vaccin distribuit prin intermediul COVAX pana pe 30 iunie 2022, unui grup de 92 de tari sarace, majoritatea din Africa si Asia de Sus-Est.Programul va fi finantat initial de donatori, sub forma unui cost suplimentar pentru toate dozele de vaccinuri distribuite prin intermediul COVAX. Cererile pot fi facute prin intermediul www.covaxclaims.com, incepand din 31 martie 2021.