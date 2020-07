OMS: Impactul pandemiei de COVID-19 se va resimti mult timp de acum inainte

"Pandemia (de COVID-19) este o criza de sanatate ce are loc o data intr-un secol si ale carei efecte vor fi resimtite timp de decenii", a spus seful OMS, in conditiile in care pandemia a afectat deja peste 17 milioane de persoane si a cauzat peste 670.000 de decese.La sase luni dupa ce a decretat starea de urgenta mondiala, Comitetul de urgenta al Organizatiei Mondiale a Sanatatii s-a reunit vineri, pentru a patra oara, pentru a reevalua pandemia de COVID-19, care continua sa progreseze intr-o maniera ingrijoratoare pe plan global.Statele Unite, Brazilia, Mexic si Marea Britanie au fost grav afectate de coronavirus in ultimele saptamani, iar guvernele lor au depus eforturi uriase pentru a veni cu un raspuns eficient.Peste 150 de companii farmaceutice lucreaza pentru gasirea unor vaccinuri, insa prima lor utilizare este asteptata abia pentru inceputul anului 2021, a declarat Organizatia Mondiala a Sanatatii saptamana trecuta, noteaza Reuters.Desi cunostintele despre noul virus au avansat, multe intrebari au ramas fara raspuns si populatiile raman vulnerabile, a spus directorul OMS."Primele rezultate ale studiilor serologice (anticorpi) ofera o imagine coerenta: majoritatea oamenilor raman predispusi la acest virus, chiar si in zonele in care au existat focare severe", a spus el."Multe tari care au crezut ca au trecut de ce este mai rau se confrunta acum cu noi focare. Unele care au fost mai putin afectate la inceput au acum un numar tot mai mare de cazuri si decese", a afirmat Tedros Adhanom Ghebreyesus.