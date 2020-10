OMS incearca sa stabileasca originea coronaviruslui. Prima reuniune a expertilor internationali si chinezi. Veriga lipsa a transmiterii bolii

"OMS continua sa lucreze pentru a stabili originile virusului cu scopul de a preveni viitoare epidemii. In prezent, un grup de experti internationali si-a tinut prima reuniune virtuala cu omologii lor chinezi", a declarat presei directorul sau general, Tedros Adhanom Ghebreyesus.Aceasta agentie specializata a ONU spera ca misiunea internationala sa poata sa se deplaseze pe teren in China pentru a ancheta asupra virusului SARS-CoV-2, aflat la originea pandemiei de COVID-19, care a facut peste 1,2 milioane de morti in lume de la sfarsitul anului 2019."Asteptam cu nerabdare ca echipa sa se desfasoare pe teren", a sustinut responsabilul pentru situatiile de urgenta al OMS, Michael Ryan, avertizand ca este nevoie uneori de "luni, chiar ani pentru ca anchete aprofundate sa fie efectuate pe teren".Marea majoritate a cercetatorilor sunt de acord ca noul coronavirus este fara indoiala aparut la lilieci, dar oamenii de stiinta cred ca el a trecut printr-o alta specie inainte de a se transmite omului. Comunitatea stiintifica internationala si OMS spera sa descopere aceasta veriga lipsa cu scopul de a intelege mai bine ce s-a petrecut, pentru a tinti mai bine practicile cu riscuri si a evita o noua pandemie.OMS doreste sa fie pus in aplicare "un ansamblu de anchete lungi si exhaustive" atat in China, cat si in alte tari pentru a incerca sa se stabileasca originea virusului, a explicat Mike Ryan, subliniind in special ca au existat cazuri de contaminare prin nurci in Europa, precum si cazuri de animale contaminate de oameni.Inaltul responsabil a subliniat importanta de a nu se face in graba aceste anchete si de a stabili "increderea intre oamenii de stiinta si intre guverne"."Este un subiect complex si avem nevoie sa obtinem raspunsurile bune. Nu un raspuns care sa satisfaca necesitatile politice in mod rapid. Suntem oameni de stiinta. Important este ca noi sa cunoastem adevarul, nu doar sa efectuam o ancheta", a indicat Ryan.OMS, calificata drept "marioneta a Chinei" de catre Washington, a fost criticata virulent de SUA pentru ca a intarziat sa decreteze starea de urgenta, in timp ce noul coronavirus a fost semnalat inca de la sfarsitul lunii decembrie in China. De la declararea alertei sanitare internationale la sfarsitul lunii ianuarie, Comitetul de urgenta al OMS asupra COVID-19 - constituit dintr-un grup de experti ad-hoc - s-a reunit in cinci randuri.Cu ocazia reuniunii sale de vineri, el a publicat noi recomandari, cerand in special OMS sa-si actualizeze directivele cu privire la calatoriile internationale aeriene. "Este clar ca utilizarea testelor trebuie sa ocupe acum un loc mult mai important decat carantina", a indicat in conferinta de presa presedintele Comitetului de urgenta, profesorul Didier Houssin, subliniind "toate eforturile care au fost facute de companiile aeriene si de aeroporturi"