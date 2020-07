OMS indeamna statele sa depuna mai multe eforturi interne in lupta cu noul coronavirus deoarece granitele nu pot ramane inchise la nesfarsit

Cresterea a numarului de infectii a determinat mai multe tari sa reintroduca restrictii de calatorie in ultimele zile, Marea Britanie aruncand in degringolada sectorul turistic european dupa ce a hotarat plasarea in carantina a sosirilor din Spania, transmite Reuters Doar prin respectarea stricta a masurilor de sanatate, de la purtarea mastilor la evitarea grupurilor mari de persoane, lumea ar reusi sa invinga pandemia de COVID-19, a afirmat directorul general al OMS, Tedros Adhanom in cadrul unei conferinte de presa virtuale."Acolo unde se respecta aceste masuri, cazurile se reduc. Unde nu sunt masuri, cazurile cresc ", a oficialul OMS, laudand Canada, China, Germania si Coreea de Sud pentru controlul focarelor.Pe de alta parte, Mike Ryan, seful programului pentru situatii de urgenta,a declarat ca "va fi aproape imposibil pentru tari sa isi mentina granitele inchise pentru viitorul previzibil. Economiile trebuie sa se redeschida, oamenii trebuie sa munceasca, comertul trebuie sa fie reluat"."Este clar ca presiunea asupra virusului impinge in jos numerele. Relaxati aceasta presiune si cazurile incep sa creasca din nou", a subliniat acesta.El a mai precizat ca situatia actuala a Spaniei nu este nici pe departe atat de grea cum fusese in varful pandemiei de acolo si se astepta ca focarele sa fie sub control, desi ar fi nevoie de zile sau saptamani pentru a discerne modelul viitor al bolii.