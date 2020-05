OMS infiinteaza o fundatie proprie pentru a atrage fonduri private, dupa ce SUA au amenintat ca ii taie finantarea

Ziare.

Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus (foto), a afirmat insa ca nu se doreste inlocuirea SUA cu aceasta fundatie, explicand ca organizatia studia acest proiect din 2018.Acest proiect "nu are nimic de a face cu recentele probleme de finantare", a declarat el in cadrul unei conferinte de presa online de la sediul OMS de la Geneva.La jumatatea lui aprilie, SUA si-au suspendat finantarea catre OMS si presedintele american Donald Trump ameninta ca o va ingheta pe termen nelimitat, acuzand agentia ONU ca a ignorat rapoartele din Taiwan privind aparitia virusului si ca a fost prea indulgenta cu autoritatile chineze in ceea ce priveste modul de gestionare a pandemiei de COVID-19.Tedros Adhanom Ghebreyesus a explicat ca noua entitate - numita "Fundatia OMS" - va permite colectarea mai multor fonduri, asigurand o mai mare marja de manevra organizatiei pentru finantarea programelor sale de sanatate."Una dintre cele mai mari amenintari este faptul ca mai putin de 20% din bugetul nostru provine din contributii flexibile ale statelor membre, in timp ce peste 80% sunt contributii voluntare, care sunt in general afectate unor programe specifice", a explicat directorul general al OMS.Astfel, anumite programe pot duce lipsa de finantare daca statele nu doresc ca OMS sa investeasca in ele.Chiar inainte de anuntul american, OMS a accelerat eforturile pentru a atrage fonduri pentru a raspunde pandemiei, lansand la jumatatea lui martie un fond de solidaritate care a atras de atunci aproape 215 milioane de dolari (196 milioane de euro).Intr-un comunicat, OMS a precizat ca noua fundatie, distincta din punct de vedere juridic de agentia ONU, va accepta "contributii de la marele public, importanti donatori privati, companii partenere si parteneri de incredere"."Este vorba despre o etapa istorica pentru OMS", a mai spus Tedros Adhanom Ghebreyesus.