OMS lanseaza un proiect care vizeaza combaterea dezinformarii cu privire la pandemia de coronavirus

Oamenii de stiinta din diverse domenii, de la matematica la IT, sociologie, psihologie, sanatate si comunicarea urmeaza sa faca parte din acest proiect, a indicat OMS la incheierea unei conferinte online, fara a oferi detalii suplimentare.Colaborarea se va concentra pe un nou domeniu de cercetare, pe care OMS il numeste "infodemiologie". Directorul OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus a avertizat la declansarea pandemiei asupra unei "infodemii" care ameninta sa copleseasca oamenii cu o abundenta de informatii, dezinformare si teorii ale conspiratiei.Infodemiologia isi propune sa studieze cum sa se gestioneze cel mai bine aceasta amenintare.Indiferent daca sunt adevarate sau false, cantitatile excesive de informatii pot influenta negativ sanatatea oamenilor, potrivit OMS, crescand stresul si eventual determinandu-i pe oameni sa accepte sfaturi care ar putea fi periculoase."Nu a fost niciodata mai clar faptul ca comunicarea este o interventie publica importanta in sanatate care contribuie la controlul pandemiilor alaturi de epidemiologie, virologie si managementul clinic", se arata intr-un comunicat al OMS difuzat inaintea conferintei.Informatiile neclare si inselatoare ar putea "afecta increderea" in autoritatile din domeniul sanatatii, a indicat agentia ONU."Cel mai daunator aspect al infodemiei au fost informatiile false si distorsionate din partea unor persoane neautorizate. Acest lucru a dus la impartasirea unor informatii periculoase si care nu pot fi verificate", a adaugat sursa citata.