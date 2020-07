OMS: Lumea nu va reveni la vechea normalitate intr-un viitor previzibil. Prea multe tari urmeaza directia gresita

"Virusul ramane dusmanul public numarul unu, dar actiunile multor guverne si oameni nu reflecta acest lucru", a declarat pentru mass-media directorul general OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, spunand ca "prea multe tari urmeaza directia gresita", noteaza AFP.Seful OMS a cerut din nou guvernelor sa comunice clar cu cetatenii lor si sa puna in aplicare o strategie globala pentru a opri transmiterea coronovirusului., a adaugat el, fara a numi liderii sau tarile care merg in directia gresita."Vreau sa fiu sincer cu voi: nu va fi cale de intoarcere la vechea normalitate intr-un viitor previzibil", a subliniat el.Deasemenea, directorul general al OMS a reamintit importanta spalatului pe maini, purtatului mastii sanitare si izolarea persoanelor confirmate pozitiv in urma testarii."Daca principiile elementare nu sunt urmate, aceasta pandemie va merge intr-o singura directie, din rau in mai rau", a spus el.