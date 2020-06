OMS: Pandemia de COVID-19 continua sa accelereze. Ultimul milion de cazuri s-a inregistrat in doar opt zile

Ziare.

In contextul in care in anumite tari, inclusiv in Franta, exista un optimism prudent si are loc o iesire din izolare, directorul general al OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus a profitat de o conferinta virtuala organizata de emiratul Dubai pentru a lansa un nou avertisment."In trei luni s-a semnalat primul milion de cazuri. Ultimul milion de cazuri s-a inregistrat in doar opt zile", a declarat el. Acest lucru arata ca pandemia "continua sa accelereze"."Stim ca este mai mult decat o criza sanitara, este o criza economica, sociala si, in numeroase tari, politica. Efectele sale pot fi resimtite timp de decenii", a avertizat directorul general al OMS.Seful OMS cataloga, saptamana trecuta, aceasta noua faza drept "periculoasa" si aprecia ca, in pofida nevoii de a iesi din izolare, virusul continua "sa se raspandeasca rapid" si ramane "mortal".America Latina tocmai a intrat in iarna, ale carei temparaturi scazute par sa fie propice raspandirii virusului. Aici se afla de-acum epicentrul pandemiei covid-19.Brazilia, a doua cea mai indoliata tara din lume dupa Statele Unite, a depasit pragul de 50.000 de morti si de doua milioane de cazuri confirmate, iar megalopolisurile Sao Paulo si Rio de Janeiro sunt cele mai dur afectate.Tot in America Latina, bilantul a depasit 20.000 de morti in Mexic, 1.000 de morti in Argentina si de 8.000 de morti in Peru.Citadela incasa Machu Picchu, principalul sit turistic peruan, si-a amanat sine die redeschiderea, prevpzuta initial la 1 iulie.In alte tari, ca Azerbaidjanul, multiplicarea cazurilor noi, in urma unei iesiri din izolare prea timpurii, a condus la implementarea unor mmasuri stricte de reintroducere in izolare.Pana la 1 august, centre comerciale, cafenele, restaurante si saloane de infrumusetare din capitala Baku si din alte orase mari urmeaza sa fie redeschise. Locuitorii sunt autorizati sa iasa doar o "singura data pe zi, timp de maximum doua ore, dupa ce au primit permisiunea printr-un SMS" de la autoritati , a anuntat premierul Ali Asadov.In schimb, mai multe tari din Europa, copleste in primavara de maladie, continua sa relaxeze masurile de precautie, in urma unei incetiniri a epidemiei.Astfel, Spania a iesit duminica din starea de urgenta sanitara si si-a redeschis frontiera cu Franta, spre placerea turistilor care s-au putut intoarce pe plajele Marii Mediterane.In Franta, salile de cinema si cazinourile sunt autorizate sa redeschida incepand de luni. Unele sali, ca cinematograful Les 5 Caumartin de la Paris, au programat sedinte inca de luni de la ora 0.01. Spectatorii au fost primiti ca niste VIP-uri si au primit popcorn gratuit."Cand am aflat ca exista o proiectie la miezul noptii, pentru a sarbatori ziua revenirii, am rezervat imediat. Este o idee super pentru a marca evenimentul. Nu este programul nostru obisnuit, dar va fi o amintire placuta dupa aceste saptamani dificile", si-a exprimat entuziasmul Loriane, care a venit impreuna cu o prietena la o avanpremiera a comediei franceze "Les Parfums", de Gregory Montel.Tot in Franta, scoala a devenit obligatorie - incepand de luni - pentru toti elevii, cu exceptia liceenilor, cu doua saptamani inainte de vacanta mare de vara.Scolile franceze au fost redeschise partial in mai, insa parintiierau liberi sa-si trimita copiii la cursuri sau nu."Le este clar mai bine la scoala, cu prietenii lor, chiar si doua saptamani. Asta readuce putina rigoare. Altfel ar fi stat sase luni in vacanta, iar pentru a recupera este complicat", apreciaza Ghyslain Tinarage, tatal al doi copii, in varsta de zece si 11 ani, in sudul Frantei.Covid-19 a ucis in mod oficial cel putin 468.518 de oameni in lume si a contaminat peste 8,9 milioane de oameni, dintre care 4,2 milioane de persoane sunt considerate in prezent vindecate, dupa ce China a anuntat aparitia in decembrie a bolii.Statele Unite, tara cel mai puternic afectata, inregistra duminica un bilant de 119.977 de morti si aproape 2,3 milioane de cazuri, potrivit Universitatii Johns Hopkins (JHU).Asia, Orientul Mijlociu, Africa si Oceania se afla sub pragul de un milion de cazuri. Insa o reaparitie ingrijoreaza China de saptamana trecuta, cu 220 de cazuri noi, din care 22 inregistrate duminica.