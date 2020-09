Organizatia Mondiala a Sanatatii a permis testarea unor remedii naturiste africane impotriva COVID-19: "Nu se vor face compromisuri in privinta sigurantei participantilor la teste"

"Daca se constata ca un medicament bazat pe medicina traditionala este sigur si eficace, OMS va recomanda producerea lui pe scara larga", a declarat dr. Prosper Tumusiime, director pentru Sanatate Universala in cadrul biroului regional pentru Africa al OMS, potrivit digi24.ro Testele clinice pentru medicamente si vaccinuri pot fi efectuate si aprobate in mai putin de 60 de zile, iar specialistii au oferit asigurari conform carora "nu se vor face compromisuri in privinta sigurantei sanatatii participantilor la teste".