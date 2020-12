OMS: Persoanele care au contractat deja coronavirusul se pot reinfecta

"Am vazut ca numarul persoanelor infectate continua sa creasca, dar am vazut si date potrivit carora protectia dobandita s-ar putea sa nu fie pentru toata viata si, prin urmare, am putea sa vedem ca apar reinfectari", a declarat dr. Mike Ryan, director general al programelor pentru urgente de sanatate al OMS, in timpul unui briefing de presa la sediul central al organizatiei din Geneva.Acesta a adaugat: "Intrebarea este care este nivelul de protectie in societate?"Reinfectarea este definita ca o persoana care a fost infectata cu virusul s-a recuperat, iar mai tarziu se infecteaza din nou, potrivit Centrului pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (CDC) din Statele Unite.Pe baza experientei CDC cu alte virusuri, sunt de asteptat reinfectari cu Covid-19, potrivit agentiei.Cu toate acestea, cercetatorii incearca sa stabileasca probabilitatea si frecventa cu care pot aparea reinfectarile, pe langa alte considerente, cum ar fi cat de grave pot fi reinfectarile si cat de curand pot aparea dupa prima infectare.Maria Van Kerkhove, sefa diviziei pentru zoonoza si boli emergente a OMS, a spus ca cercetatorii incearca sa determine cat de mult dureaza reactia anticorpilor dupa ce o persoana a fost infectata cu virusul."Ceea de intelegem este ca 90%-100% dintre persoane infectare cu noul coronavirus dezvolta o reactie a anticorpilor, indiferent daca este o infectie medie, asimptomatica sau grava", a spus aceasta. Cercetarile aflate in desfasurare arata ca reactia imuna poate dura cel putin sase luni, a aratat Van Kerkhove.Intr-un studiu efectuat recent de Oxford, cercetatorii au constatat ca este "extrem de improbabil" ca persoanele care au contractat virusul sa il contracteze din nou pentru cel putin sase luni.Studiul, realizat in perioada aprilie - noiembrie pe 12.180 de lucratori medicali angajati la Spitalele Universitatii Oxford, a constatat ca 89 din 11.052 de angajati fara anticorpi au dezvoltat o infectie noua cu simptome. Niciunul dintre cei 246 de angajati cu anticorpi nu a dezvoltat o infectie simptomatica."La unii oameni, aceasta poate scadea dupa cateva luni, dar primim un indiciu bun ca reactia imunitara naturala la infectie dureaza cateva luni", a spus Van Kerkhove."Suntem cam la un an de la inceputul aceastei pandemii si, asadar, mai avem multe de invatat". La sfarsitul lunii august, cercetatorii din Hong Kong au raportat ceea ce parea a fi primul caz confirmat de reinfectie cu COVID-19, dupa ce un barbat de 33 de ani care a fost infectat cu virusul la sfarsitul lunii martie a parut ca a contractat din nou virusul dupa peste patru luni.OMS a recunoscut la acea vreme ca, desi rara, ar putea fi posibila reinfectarea. "Nu inseamna ca se intampla foarte des, dar stim ca este posibil ", a spus Van Kerkhove in timpul unei sesiuni de intrebari si raspunsuri din 26 august.