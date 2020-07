OMS: Poate ca am judecat gresit eficacitatea sistemelor de sanatate

Alcatuit din aproximativ 20 de membri si consilieri, acest comitet poate sa propuna noi recomandari sau sa amendeze unele mai vechi, desi nu exista niciun dubiu ca starea de urgenta internationala va fi mentinuta, in contextul in care pandemia a afectat deja peste 17 milioane de persoane si a cauzat peste 660.000 de decese, informeaza AFP.Atunci cand OMS a decretat alerta mondiala pe 30 ianuarie, "existau mai putin de 100 de cazuri in afara Chinei si nu existau morti " in afara granitelor acestei tari, unde a aparut epidemia, a reamintit la inceputul saptamanii directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aparand bilantul institutiei pe care o conduce.OMS a fost aspru criticata pentru faptul ca a intarziat sa decreteze starea de urgenta, in conditiile in care noul coronavirus a fost semnalat pentru prima data la sfarsitul lunii decembrie in China. Statele Unite, care au acuzat organizatia ca este "o marioneta" in mainile Chinei si ca a fost "cumparata" de administratia de la Beijing, au initiat in luna iulie procedura de retragere oficiala din cadrul institutiei.OMS a fost criticata si pentru recomandarile sale considerate tardive sau contradictorii, mai ales in privinta purtarii de masti sanitare sau a modurilor de transmitere a noului virus."Organizatia noastra a reactionat imediat, ne-am mobilizat toate fortele pentru a actiona si a informa", a declarat directorul tehnic al departamentului de gestionare a pandemiei, Maria Van Kerkhove, intr-o conferinta de presa organizata joi seara.Alaturi de ea, medicul Michael Ryan, coordonatorul departamentului pentru situatii de urgenta din cadrul OMS, a recunoscut totusi ca a fost "surprins" de "lentoarea" cu care au reactionat anumite tari cu sisteme de sanatate considerate solide."Poate ca am judecat gresit eficacitatea acestor sisteme", a adaugat el.