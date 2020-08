OMS recomanda prudenta in aprobarea tratamentului cu plasma de la pacientii vindecati de COVID-19, dupa ce Donald Trump a autorizat in regim de urgenta folosirea acestui tratament

Asa-numita plasma convalescenta, utilizata de mult timp pentru tratarea bolilor, a devenit cel mai recent subiect politic fierbinte, in cursa pentru gasirea terapiilor impotriva COVID-19.Administratia pentru Alimente si Medicamente (FDA) din Statele Unite a autorizat utilizarea terapiei dupa ce presedintele Donald Trump a acuzat agentia ca ar intarzia dezvoltarea vaccinurilor si terapiilor din motive politice.Tehnica implica prelevarea plasmei bogate in anticorpi de la pacienti vindecati de COVID-19 si injectarea acesteia in corpurile celor care sufera de infectii grave active, in speranta ca se vor recupera mai repede.Soumya Swaminathan, coordonatoare stiintifica a OMS, a amintit ca doar cateva studii clinice asupra plasmei convalescente au produs rezultate, iar dovezile, cel putin pana in prezent, nu au fost suficient de convingatoare, pentru ca acest tratament sa fie sustinut dincolo de utilizarea ca terapie experimentala, relateaza Reuters.In timp ce cateva studii clinice au demonstrat unele beneficii, spune ea, acestea au avut dimensiuni reduse, iar datele rezultate au fost, pana in prezent, neconcludente."La acest moment, sunt dovezi de foarte slaba calitate", a declarat Swaminathan, in cadrul unei conferinte de presa. "Asa ca recomandam ca plasma convalescenta sa fie deocamdata o terapie experimentala, ce ar trebui evaluata in continuare in studii clinice randomizate bine concepute", a adaugat ea.Dovezile sunt contradictorii, noteaza Reuters. Un studiu, realizat in China, a demonstrat ca plasma prelevata de la persoanele vindecate in urma infectarii cu noul coronavirus nu a reusit sa faca diferenta in cazul pacientilor spitalizati, in timp ce un altul, o analiza statistica, a constatat ca aceasta poate reduce riscul de deces O provocare, a adaugat Swaminathan, o reprezinta variabilitatea plasmei, intrucat este prelevata de la multi oameni diferiti, rezultand un produs care este mai putin standardizat, in comparatie cu anticorpii monoclonali obtinuti in laborator.Bruce Aylward, consilier superior in cadrul OMS, a declarat ca, dincolo de eficacitatea plasmei, exista si potentiale riscuri privind siguranta, care trebuie verificate. "Exista o serie de efecte secundare", a spus Aylward, de la febra usoara, pana la leziuni pulmonare grave sau suprasarcina cardiovasculara. "Din acest motiv, rezultatele studiilor clinice sunt foarte importante", a adaugat el.Institutele Nationale de Sanatate (NIH) din Statele Unite au anuntat luna aceasta ca vor fi directionate cateva milioane de dolari catre un studiu clinic de stadiu intermediar, cu plasma convalescenta.Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anuntat duminica seara autorizarea in regim de urgenta a transfuziei de plasma sangvina de la persoanele vindecate de COVID-19 la pacienti spitalizati.Potrivit cotidianului Washington Post, peste 70.000 de pacienti au primit deja o transfuzie de plasma recoltata de la persoane convalescente.