OMS recomanda purtarea mastii in timpul reuniunilor de familie de Craciun

Avand in vedere evolutia pandemiei de COVID-19 in Europa, "exista un risc ridicat de reaparitie in primele saptamani si luni ale anului 2021", a declarat Biroul regional pentru Europa al OMS intr-un comunicat, recomandand "purtarea unei masti si respectarea distantarii sociale" la petrecerile de sfarsit de an."Reuniunile ar trebui sa aiba loc in aer liber, daca este posibil, iar participantii ar trebui sa poarte masti si sa mentina distanta fizica. In spatiile interioare, limitarea numarului de persoane si asigurarea unei bune ventilatii pentru a reduce riscul de expunere sunt esentiale", a mai spus OMS in comunicat.OMS-Europa, cu sediul la Copenhaga, a subliniat ca intrunirile in spatiile interioare pot fi deosebit de periculoase, deoarece se reunesc grupuri de oameni din diferite gospodarii si varste diferite care poate nu au adoptat aceleasi masuri de preventie."Poate parea incomod sa porti masti si sa pastrezi distanta fizica cu prietenii si familia, insa acest lucru contribuie semnificativ la siguranta si sanatatea fiecaruia", subliniaza organizatia, care recomanda evitarea aglomeratiei in mijloacele de transport Pentru sarbatorile si procesiunile religioase si targurile de Craciun, OMS propune sa se ia "serios" in considerare reducerea sau amanarea lor in tarile cu transmitere comunitara larga.Serviciile religioase ar trebui sa aiba loc in aer liber, ori de cate ori este posibil, sau sa fie limitate ca marime si durata, cu distantare fizica, ventilatie, masuri de igiena si purtarea mastilor, indiferent de situatia epidemica din zona in cauza, recomanda OMS.