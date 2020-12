OMS recomanda purtarea mastilor sanitare si in casa

In plus, mastile ar trebui purtate in locuinte in timpul vizitelor atunci cand nu este clar daca incaperile au fost aerisite corespunzator, potrivit unui nou ghid de recomandari publicat de OMS miercuri la Geneva.OMS recomandase anterior purtarea mastilor in spatiile cu dimensiuni reduse, insa nu precizase liniile directoare pentru spatiile private.De asemenea, agentia pentru sanatate din cadrul ONU recomanda in prezent o utilizare mai larga a mastilor in centrele medicale. Astfel, personalul administrativ si alti angajati care nu sunt implicati in acordarea de ingrijiri medicale au fost adaugati pe lista persoanelor care ar trebui sa poarte in permanenta masti sanitare.Pacientii ar trebui, de asemenea, sa poarte masti in situatiile in care intra in contact strans cu alte persoane.La inceputul pandemiei de COVID-19, OMS isi exprimase scepticismul cu privire la purtarea mastilor si nu a sustinut pe deplin utilitatea acestora, chiar daca mai multe tari din Europa au inceput sa copieze exemplul unor state din Asia unde mastile sunt utilizate la scara larga pentru a preveni raspandirea virozelor respiratorii.Organizatia Mondiala a Sanatatii a reiterat miercuri avertismentul sau potrivit caruia mastile le-ar putea oferi oamenilor un fals sentiment de siguranta, facandu-i sa uite de alte masuri esentiale de preventie.CITESTE SI: