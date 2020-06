OMS recomanda purtatul mastilor in locurile publice aglomerate, dar avertizeaza asupra riscurilor

Ziare.

Cu toate acestea, agentia ONU cu sediul la Geneva a subliniat ca purtatul mastilor poate creste riscurile pentru sanatate daca oamenii le contamineaza atingandu-le cu mainile murdare."Mastile pot crea, de asemenea, un fals sentiment de securitate", a declarat directorul general al OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus intr-un briefing de presa online, informeaza sambata dpa.Oficialul OMS a avertizat ca purtatul mastilor nu poate inlocui igiena mainilor, distantarea fizica si nici tinerea sub urmarire a pacientilor si a contactelor lor sociale. "", a subliniat Tedros.OMS nu a pledat pentru utilizarea in masa a mastilor in orientarile sale anterioare pe aceasta tema difuzate la inceputul lunii aprilie.Vineri, Tedros a sustinut ca guvernele ar trebui sa incurajeze utilizarea mastilor acolo unde transmiterea virusului este raspandita si unde este dificil sa se pastreze o distanta sigura intre persoane, "cum ar fi in transportul public, in magazine sau in alte medii ingradite sau aglomerate".Desi exista inca putine date stiintifice solide referitoare la efectul purtarii mastilor, OMS si-a schimbat pozitia pe baza dovezilor despre transmiterea virusului de catre persoanele infectate care inca nu au dezvoltat simptome COVID-19 si de persoane infectate care nu dezvolta simptome clare.