OMS: Sansele sa castigi la Loto sunt mai mari decat sa scapi de COVID-19. Singurele lucruri care te pot ajuta

Dr. Mike Ryan, director executiv al Programului OMS pentru Urgente Sanitare, a precizat ca, statistic, este mai probabil sa castigi la loterie decat sa scapi de o infectie cu Covid-19."Daca nu gasim un vaccin si nu continuam sa suprimam acest virus si presupunem ca acest virus se raspandeste la 60 sau 70% din populatia lumii, sansele de a scapa sunt de 1 la 200. Din aceasta perspectiva, ganditi-va la sansele dumneavoastra de a castiga la loterie", a declarat Ryan, citat de Mediafax.Oficialii OMS au avertizat, in cadrul conferintei de presa din aceasta saptamana, ca la nivel mondial se inregistreaza "cresteri ale numarului spitalizarilor in unitatile de terapie intensiva" si ca zonele cele mai afectate sunt in Spania, Franta, Muntenegru, Ucraina si unele state ale Statelor Unite.