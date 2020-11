OMS: Sase tari au raportat cazuri de COVID-19, care a suferit mutatii, in fermele de nurci

"Pana in prezent, sase tari, si anume Danemarca, Olanda, Spania, Suedia, Italia si Statele Unite, au raportat Organizatiei Mondiale pentru Sanatatea Animalelor cazuri de SARS-CoV-2 in fermele de nurci", a precizat OMS intr-un comunicat.Anuntul vine dupa ce premierul danez, Mette Frederiksen, a anuntat miercuri eutanasierea tuturor celor peste 15 milioane de nurci din tara, sustinand ca o mutatie a virusului SARS-CoV-2, care ar putea ameninta eficacitatea un viitor vaccin, a fost transmisa de aceste animale la 12 oameni.Mutatia unui virus este comuna si adesea inofensiva, potrivit comunitatii stiintifice. Insa in cazul acesteia din urma, denumita "Cluster 5", s-a constatat, potrivit primelor studii, o mai scazuta eficienta a anticorpilor umani, ceea ce ameninta dezvoltarea unui vaccin impotriva COVID-19."Observatiile initiale sugereaza ca prezentarea clinica, gravitatea si transmiterea intre persoanele infectate sunt similare cu cele ale altor virusuri SARS-CoV-2 aflate in circulatie ", noteaza OMS."Cu toate acestea, aceasta varianta, numitaprezinta o combinatie de mutatii, sau modificari, care nu fusesera observate pana acum", a adaugat agentia ONU, subliniind ca "implicatiile modificarilor identificate in aceasta varianta nu sunt inca pe deplin intelese".Rezultatele preliminare, noteaza OMS, indica faptul ca aceasta mutatie particulara asociata cu nurcile si identificata atat la aceste animale, cat si la cele 12 cazuri umane, prezinta o "sensibilitate moderat redusa la anticorpi neutralizanti".Prin urmare, OMS solicita realizarea de noi studii stiintifice si de laborator pentru a verifica aceste rezultate si a intelege care ar putea fi consecintele asupra dezvoltarii tratamentelor si vaccinurilor."Desi se crede ca virusul este ancestral legat de lilieci, originea virusului si gazda intermediara a SARS-CoV-2 nu au fost inca identificate", a precizat OMS.