Organizatia Mondiala a Sanatatii trage un semnal de alarma: Amnezia omenirii va duce la alte pandemii

'Am vazut amnezia care pare sa coboare asupra lumii dupa un eveniment traumatic, iar acest lucru este de inteles', a spus Ryan intr-un briefing de presa la Geneva.'Dar, daca o vom face din nou, asa cum am facut dupa SARS, asa cum am facut dupa H5N1, asa cum am facut dupa pandemia de H1N1, daca vom continua sa ignoram realitatile a ceea ce patogeni noi si periculosi pot face civilizatiei noastre, atunci este probabil ca vom trai din nou acelasi lucru sau chiar mai rau in timpul vietilor noastre', a tras el un semnal de alarma.Ryan s-a lansat si intr-o critica a statelor dezvoltate, explicand ca acestea au gestionat sistemele de sanatate 'ca pe linii aeriene low-cost' si ca omenirea plateste acum pretul.'In nord, din cauza modelului de costuri pentru sistemele de sanatate, noi ne-am proiectat sistemele de sanatate sa fie livrate la eficienta de 95%, 98%, 100%. Este aproape ca un model de companie aeriana low-cost pentru furnizarea de servicii de sanatate', a spus el.'Ei bine, acum platim un pret pentru aceasta, neavand acea capacitate suplimentara in sistem - considerand sanatatea ca pe un centru de costuri, considerand sanatatea ca pe o scurgere de resurse pe seama dezvoltarii, ca tragand inapoi economia, si trebuie sa regandim ce inseamna aceasta', a mai spus responsabilul OMS.