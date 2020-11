Organizatia Mondiala a Sanatatii: Increderea in vaccinuri e cruciala pentru a stopa COVID-19

"Un vaccin care ramane in congelator sau intr-un frigider sau pe o etajera si nu este utilizat nu face nimic pentru a eradica aceasta pandemie", a explicat vineri, pentru AFP, Katherine O'Brien.Luni, compania americana Pfizer si cea germana BioNTech au anuntat ca vaccinul lor este 90% eficient, potrivit rezultatelor preliminare ale testului vaccinului in faza III pe mai mult de 40.000 de persoane.Profesorul O'Brien considera aceste rezultate, chiar daca preliminare, sunt "extrem de importante" si ea spune ca spera ca datele de la alte vaccinuri, si acestea in ultima faza de testare umana, sa urmeze in curand.Daca datele complete arata ca "unul sau mai multe din aceste vaccinuri sunt foarte, foarte eficiente va fi o veste buna pentru a ne dota cutia cu ustensile cu un nou instrument contra pandemiei", a subliniat ea.Dar, ea este profund ingrijorata de dezinformarea si de teoriile complotiste care cresc randurile celor anti-vaccin, in momentul in care pandemia este departe de a fi incheiata si care a provocat moartea a 1,3 milioane de oameni.Trebuie sa crestem "increderea in faptul ca OMS nu va face nicio concesie cu privire la siguranta sau eficienta vaccinurilor pe care le evalueaza".Doctorul O'Brien a recunoscut ca au ramas o serie de necunoscute importante cu privire la vaccinurile candidate, precum durata protectiei pe care o pot oferi si poate la fel de important: "aceasta va schimba probabilitatea ca poti transmite boala altcuiva?".OMS se bazeaza pe aceste vaccinuri care vor aparea lunile viitoare, dar se pregateste si de provocarea uriasa logistica pe care o reprezinta injectarea a miliarde de persoane cat mai repede posibil.In asteptare, OMS a recomandat ca vaccinurile sa fie administrate prima data celor care au cel mai mult nevoie."Obiectivul este ca fiecare tara sa fie in masura sa vaccineze 20% din populatia sa de acum si pana la sfarsitul anului 2021, ceea ce ar contribui real la nevoile personalului sanitar si al populatiilor prioritare, apoi, pe masura ce oferta va continua sa creasca, ne asteptam sa primim mult mai multe doze in 2022", a explicat Katherine O'Brien.Accesul va depinde si de capacitatea de a fabrica vaccinuri in cantitati mari, pentru a le conditiona, a le trasnporta mentinandu-le congelate la temperaturi foarte scazute si apoi de a gasi personal suficient pentru a le injecta."Un vaccin foarte eficient, sigur si care va putea fi fabricat nu are valoare pentru sanatatea publica decat daca parvine la perosanele pe care trebuie sa le protejeze si daca este folosit la scara larga pentru populatii. Este urmatoarea provocare care ne asteapta", a estimat ea."Am auzit recent o analogie potrivit careia a face demonstratia eficientei si sigurantei (unui vaccin) este ca si cum ai stabili o tabara la poalele Everestului. Dar, in realitatea, pentru a ajunge la impactul real al vaccinurilor, acest lucru se joaca la nivelul distribuirii sale si asta inseamna sa escaladezi Everestul", a subliniat Katherine O'Brien.Citeste si: SONDAJ 38,6% dintre romani declara ca nu s-ar vaccina impotriva COVID-19