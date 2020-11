Directorul OMS: "Sa nu politizam sursa virusului"

"Trebuie sa aflam originea virusului pentru ca ne ajuta sa prevenim viitoare focare", a declarat Tedros Adhanom Ghebreyesus in conferinta zilnica de presa. "Nu e nimic de ascuns. Vrem sa stim originea si atat".Mass-media de stat chineze au transmis ca virusul a existat in afara tarii inainte de a fi descoperit in centrul orasului Wuhan, sustinand ca virusul a fost prezent pe ambalajele de alimente congelate importate si ca lucrari stiintifice au aratat ca acesta a circulat in Europa anul trecut.Citeste si: Serverele grupului Intact, atacate cibernetic. Hackerii au tintit reteaua si bazele de date ale companiei